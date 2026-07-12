domingo, julio 12, 2026
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Activan protocolo de búsqueda para hallar a una joven en Villa Carlos Paz

La Unidad Judicial y la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple de Turno de Feria solicitan colaboración para localizar a una mujer de 25 años.

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz y la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple de Turno de Feria solicitaron este sábadp la colaboración de la población para dar con el paradero de Maira Camila Minnar Raisin, de 25 años.

El comunicado oficial no aporta información sobre la fecha ni las circunstancias en las que se produjo su ausencia.

Cualquier dato que permita localizarla puede ser comunicado a la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, al teléfono (03541) 428181, internos 55801, 55802 o 55804, o a la comisaría más cercana.

lajornada
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