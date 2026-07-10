Un nuevo sismo de magnitud 2,4 se sintió en Villa Carlos Paz y Punilla

El movimiento fue registrado durante la tarde de este jueves, con epicentro al oeste de la ciudad y a una profundidad de ocho kilómetros.

Un sismo de magnitud 2,4 fue registrado durante la tarde de este jueves en la región de Punilla y pudo ser percibido levemente en Villa Carlos Paz.

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento ocurrió a las 14:37 y tuvo una profundidad de ocho kilómetros.

El epicentro fue localizado 34 kilómetros al sudoeste de La Falda, 39 kilómetros al noroeste de Alta Gracia y 44 kilómetros al oeste de la ciudad de Córdoba. Las coordenadas informadas por el organismo ubican el punto en una zona serrana situada al oeste de Villa Carlos Paz y cercana a Tanti.

El INPRES clasificó al fenómeno como un “sismo sentido” y le asignó una intensidad de entre II y III en la escala de Mercalli Modificada en Villa Carlos Paz. Esa categoría corresponde a un movimiento percibido levemente por algunas personas en reposo o dentro de edificios.

Medios de la región también recogieron reportes de habitantes de Tanti, Cabalango y Villa Santa Cruz del Lago que manifestaron haber advertido la vibración.