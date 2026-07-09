Villa Carlos Paz conmemoró el Día de la Independencia con un acto patrio en el Reloj Cu-Cú

La ceremonia reunió a autoridades, instituciones, establecimientos educativos, fuerzas de seguridad, agrupaciones gauchas y vecinos, a 210 años de la Declaración de la Independencia Argentina.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz realizó este jueves el acto oficial por el Día de la Independencia en el tradicional Reloj Cu-Cú, con la participación de autoridades, instituciones, escuelas, fuerzas vivas y vecinos de la ciudad.

La ceremonia conmemoró los 210 años de la Declaración de la Independencia Argentina y estuvo encabezada por el intendente Esteban Avilés, acompañado por integrantes del equipo de gobierno.

También participaron representantes vecinales y de instituciones intermedias; docentes, estudiantes y abanderados de establecimientos educativos locales.

La jornada contó además con la presencia del Centro de Veteranos de Malvinas Punilla Sur, la Agrupación Unidos por Malvinas, el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía de la Provincia de Córdoba y la Compañía de Ingenieros Paracaidistas 4 “Santa Leocadia”.

Durante el acto se recordó la trascendencia histórica del 9 de julio de 1816, cuando los representantes de las Provincias Unidas declararon la Independencia e iniciaron un camino de libertad, soberanía y construcción nacional.

Como parte de la celebración, agrupaciones gauchas protagonizaron el tradicional desfile patrio, acompañadas por elencos del Departamento de Arte en Movimiento, que presentaron expresiones vinculadas a la danza, las costumbres y las tradiciones argentinas.

De esta manera, Villa Carlos Paz compartió una jornada de encuentro comunitario y renovó su homenaje a quienes protagonizaron uno de los acontecimientos centrales de la historia nacional.