Llaryora recibió a startups cordobesas para impulsar innovación, empleo y soluciones para el Estado

El encuentro se realizó en el marco de la puesta en marcha del Fondo Provincial de Capital Emprendedor, que este año destinará hasta 10.000 millones de pesos para fortalecer el ecosistema emprendedor. La Provincia avanzó con startups cordobesas en una agenda de trabajo para desarrollar soluciones tecnológicas aplicables a distintas áreas de la administración pública.

El gobernador Martín Llaryora recibió en el Centro Cívico del Bicentenario a emprendedores cordobeses que lideran proyectos de base tecnológica e innovación, en una reunión destinada a fortalecer el vínculo entre el Estado provincial y el ecosistema emprendedor.

Del encuentro participaron el presidente de la Agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara; Víctor Marqués Acosta, CEO de Kiri Software; José Trajtemberg, CEO y cofundador de XCAPIT; David Cabrera, CEO y cofundador de Webcentrix; Jairo Trad, CEO y cofundador de Kilimo; y Juan Pablo Real, COO y cofundador de Pill.ar.

Durante la reunión, el mandatario se interiorizó sobre el desarrollo de cada emprendimiento, su potencial de crecimiento y el impacto que generan en la creación de empleo calificado y en la economía del conocimiento.

Además, se avanzó en una agenda de trabajo conjunta para identificar soluciones tecnológicas e innovadoras que puedan implementarse en distintas áreas de la administración pública provincial, fortaleciendo la articulación entre el sector público y el ecosistema emprendedor.

En ese marco, Llaryora destacó la reciente creación del Fondo Provincial de Capital Emprendedor, una herramienta que posiciona a Córdoba entre las primeras provincias del país en contar con un instrumento específico para promover el desarrollo de startups mediante financiamiento y la articulación entre el Estado, el sector privado y el sistema científico-tecnológico.

La ley, aprobada recientemente por la Legislatura, prevé que el fondo se integre a partir de 2026 con hasta el 0,5% de la recaudación anual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Para este año, contará con recursos de hasta 10.000 millones de pesos destinados a fortalecer el ecosistema emprendedor, promover la innovación y acompañar a empresas con alto potencial de crecimiento.

“Desde el Gobierno de Córdoba seguimos impulsando el talento cordobés para que se expanda a nuevos mercados, desarrollando desde nuestra provincia productos y servicios reconocidos y valorados en todo el mundo”, expresó Pablo De Chiara.

El funcionario agregó que el trabajo conjunto con emprendedores y startups forma parte de la estrategia provincial para incorporar innovación y nuevas tecnologías en la gestión pública, con el objetivo de brindar mejores soluciones a los ciudadanos.

Emprendimientos que participaron del encuentro

Kiri Software S.A.

Fundada en Córdoba en 2012, desarrolla soluciones de digitalización comercial para empresas de consumo masivo, distribución y retail. Su plataforma integra ventas, logística y clientes B2B. Opera en ocho países y cuenta con más de 350 empresas clientes.

Webcentrix S.A.

Empresa cordobesa especializada en inteligencia artificial aplicada a la experiencia del cliente. Tiene operaciones en nueve países de Iberoamérica y desarrolla soluciones para sectores como comercio electrónico, salud, educación, seguros, gobierno y telecomunicaciones.

XCAPIT

Con base en Villa María, desarrolla soluciones basadas en blockchain, inteligencia artificial y transformación digital para organizaciones públicas y privadas. Sus proyectos incluyen tokenización de activos, identidad digital, billeteras digitales y plataformas de trazabilidad.

Kilimo

Startup fundada en Córdoba en 2014, que desarrolla soluciones tecnológicas para optimizar el uso del agua en la agricultura mediante contratos de ahorro volumétrico destinados a grandes compañías.

Pill.ar

Empresa que desarrolló una plataforma de impresión 3D multicapa para producir medicamentos personalizados en farmacias, con dosis ajustadas, liberación controlada y trazabilidad completa.