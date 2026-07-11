Mundial 2026: un gol agónico ante Bélgica metió a España en semifinales

La Roja se impuso por 2-1 con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino, quien marcó el tanto decisivo a los 88 minutos. Charles De Ketelaere había establecido el empate transitorio para el conjunto belga.

España derrotó este viernes por 2-1 a Bélgica en Los Ángeles y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026. Fabián Ruiz, a los 30 minutos, abrió el marcador; Charles De Ketelaere igualó a los 41 y Mikel Merino, quien había ingresado desde el banco, convirtió el gol de la victoria a los 88.

Con el triunfo, el seleccionado dirigido por Luis de la Fuente quedó entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo por segunda vez en su historia y volverá a disputar esa instancia después de la consagración conseguida en Sudáfrica 2010. Su próximo rival será Francia.

España asumió el protagonismo desde el comienzo, manejó la pelota y presionó a Bélgica cerca de su área. Lamine Yamal fue una de las principales vías de ataque, especialmente por el sector derecho, ante un conjunto belga que apostó por defenderse y salir rápidamente cuando recuperaba la posesión.

La apertura del marcador llegó a la media hora. Yamal profundizó para Pedro Porro, quien envió el centro hacia Dani Olmo. El remate fue rechazado por Thibaut Courtois, pero Fabián Ruiz apareció dentro del área para capturar la pelota y establecer el 1-0.

Bélgica respondió antes del descanso. A los 41 minutos, Timothy Castagne lanzó un centro desde la derecha y De Ketelaere se anticipó de cabeza para superar a Unai Simón y marcar el empate. Fue el primer gol recibido por España en el torneo y puso fin a una racha de 650 minutos de imbatibilidad del arquero español en partidos mundialistas.

El conjunto belga ganó confianza después de la igualdad y encontró espacios para atacar con la velocidad de Jérémy Doku y las intervenciones de Kevin De Bruyne. España, en tanto, mantuvo la posesión, aunque encontró mayores dificultades para quebrar el orden defensivo de su rival.

De la Fuente buscó modificar el desarrollo con los ingresos de Pedri y Ferran Torres por Fabián Ruiz y Álex Baena. España volvió a acercarse al arco belga y Courtois respondió ante los intentos de Yamal y Mikel Oyarzabal.

El arquero del Real Madrid sufrió una molestia muscular y debió abandonar el campo durante el segundo tiempo. Entre lágrimas, dejó su lugar a Senne Lammens, mientras Bélgica también intentaba renovar el equipo con los ingresos de Romelu Lukaku, Axel Witsel y Joaquin Seys.

Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia el alargue, Merino volvió a convertirse en el héroe español. El mediocampista ingresó a los 86 minutos y, apenas dos más tarde, aprovechó un rebote de Lammens después de un remate bajo de Pau Cubarsí para convertir el 2-1.

Merino también había marcado desde el banco el gol con el que España eliminó a Portugal en los octavos de final. Con sus dos apariciones, se convirtió en el primer futbolista en la historia de los mundiales que anota el tanto ganador en dos encuentros diferentes de una fase eliminatoria después de ingresar como suplente.

Bélgica buscó el empate durante los minutos agregados y tuvo una oportunidad con Lukaku, pero la defensa española consiguió resistir. España aseguró así una victoria trabajada y regresó a las semifinales mundialistas después de 16 años.

Lo que viene

España enfrentará a Francia el martes 14 de julio, a las 16 —hora argentina—, en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas. El ganador avanzará a la final del Mundial 2026.