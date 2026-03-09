Mayu Sumaj refuerza su sistema de vigilancia con más cámaras y trabajo coordinado

La comuna avanza con la instalación de equipos en puntos estratégicos y articula acciones entre la Guardia Local y la Comisaría de San Antonio para fortalecer la prevención.

La Comuna de Mayu Sumaj informó que continúa con el fortalecimiento de las acciones de prevención y seguridad a través de la instalación de cámaras en puntos estratégicos de la localidad.

Según se indicó, los trabajos buscan reforzar el monitoreo y ampliar la cobertura del sistema de vigilancia, con el objetivo de optimizar el seguimiento en tiempo real y mejorar las tareas preventivas cotidianas.

El esquema de seguridad se desarrolla de manera coordinada entre la Guardia Local, que realiza patrullajes con el móvil comunal, y la Comisaría de San Antonio, en una articulación orientada a dar respuestas más ágiles ante distintas situaciones.

Desde la comuna señalaron que la seguridad forma parte de un compromiso permanente y de una construcción colectiva, por lo que también insistieron en la importancia de la colaboración vecinal para alertar ante cualquier hecho o actitud sospechosa.

Ante hechos de robo, se pidió dar aviso inmediato a la Policía. Para eso, quedaron habilitados los siguientes contactos: el Destacamento Policial de San Antonio, al 03541-496060, y la Guardia Local, al 3541-382789.