Matan en México a “El Mencho”: ola de bloqueos, incendios y alerta de seguridad tras la caída del jefe del CJNG

La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo militar en Jalisco desató represalias con bloqueos viales, vehículos incendiados y enfrentamientos en varios estados. Hubo suspensión de vuelos en zonas turísticas, cierre preventivo de escuelas y refuerzos de seguridad en rutas y ciudades.

La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y señalado como máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocó una reacción inmediata de violencia en distintos puntos de México, con bloqueos en rutas, incendios de vehículos y enfrentamientos que obligaron a reforzar operativos y emitir alertas de seguridad.

Según los reportes oficiales y la cobertura de medios internacionales, “El Mencho” murió durante un operativo militar en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, en una acción que incluyó fuerzas del Ejército y de seguridad federal. La noticia se conoció en medio de una jornada de tensión, con episodios de represalia atribuidos a células del cartel en diferentes estados del país.

Bloqueos, incendios y ataques tras el operativo

Minutos y horas después de la confirmación del hecho, se registraron bloqueos con vehículos atravesados en rutas y avenidas, además de autos y camiones incendiados en distintos puntos. Hubo reportes de balaceras y choques armados en áreas urbanas y en corredores viales, lo que generó cortes intermitentes, demoras y operativos para despejar caminos.

Las acciones tuvieron impacto en varios estados, con focos especialmente sensibles en zonas estratégicas por conectividad y actividad económica. En ciudades del occidente mexicano se reforzaron patrullajes y controles, mientras que en algunos municipios se dispusieron medidas preventivas ante la escalada.

Impacto en transporte, turismo y servicios

Entre las consecuencias más visibles, se registraron cancelaciones o suspensiones temporales de vuelos en áreas turísticas y aeroportuarias de la región, además de recomendaciones para evitar traslados no esenciales. En algunas localidades, las autoridades dispusieron cierres preventivos de escuelas y restricciones temporales por razones de seguridad, especialmente en franjas horarias críticas.

En paralelo, se activaron mensajes de alerta para población local y visitantes, con pedidos de resguardo y monitoreo constante de la situación, mientras fuerzas federales y estatales intentaban contener los focos de violencia y restablecer la circulación.

Qué puede venir después: incertidumbre por la sucesión

La muerte del líder histórico del CJNG abre un escenario de reacomodamiento interno y posibles disputas por el control de la estructura, con un riesgo habitual en estos casos: que la transición derive en más violencia por disputas de mando o por reacciones para demostrar fuerza territorial. En el corto plazo, el desafío para el Estado mexicano será sostener el control en zonas clave y evitar que la crisis se expanda a otros corredores.

Por ahora, el balance inmediato es claro: la caída de “El Mencho” no cerró el conflicto, sino que disparó una serie de repercusiones que reordenaron la agenda de seguridad del país en cuestión de horas.

