Matan en México a “El Mencho”: ola de bloqueos, incendios y alerta de seguridad tras la caída del jefe del CJNG

La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y señalado como máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocó una reacción inmediata de violencia en distintos puntos de México, con bloqueos en rutas, incendios de vehículos y enfrentamientos que obligaron a reforzar operativos y emitir alertas de seguridad.

Según los reportes oficiales y la cobertura de medios internacionales, “El Mencho” murió durante un operativo militar en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, en una acción que incluyó fuerzas del Ejército y de seguridad federal. La noticia se conoció en medio de una jornada de tensión, con episodios de represalia atribuidos a células del cartel en diferentes estados del país.

Bloqueos, incendios y ataques tras el operativo

Minutos y horas después de la confirmación del hecho, se registraron bloqueos con vehículos atravesados en rutas y avenidas, además de autos y camiones incendiados en distintos puntos. Hubo reportes de balaceras y choques armados en áreas urbanas y en corredores viales, lo que generó cortes intermitentes, demoras y operativos para despejar caminos.

Las acciones tuvieron impacto en varios estados, con focos especialmente sensibles en zonas estratégicas por conectividad y actividad económica. En ciudades del occidente mexicano se reforzaron patrullajes y controles, mientras que en algunos municipios se dispusieron medidas preventivas ante la escalada.

Impacto en transporte, turismo y servicios

Entre las consecuencias más visibles, se registraron cancelaciones o suspensiones temporales de vuelos en áreas turísticas y aeroportuarias de la región, además de recomendaciones para evitar traslados no esenciales. En algunas localidades, las autoridades dispusieron cierres preventivos de escuelas y restricciones temporales por razones de seguridad, especialmente en franjas horarias críticas.

En paralelo, se activaron mensajes de alerta para población local y visitantes, con pedidos de resguardo y monitoreo constante de la situación, mientras fuerzas federales y estatales intentaban contener los focos de violencia y restablecer la circulación.

Qué puede venir después: incertidumbre por la sucesión

La muerte del líder histórico del CJNG abre un escenario de reacomodamiento interno y posibles disputas por el control de la estructura, con un riesgo habitual en estos casos: que la transición derive en más violencia por disputas de mando o por reacciones para demostrar fuerza territorial. En el corto plazo, el desafío para el Estado mexicano será sostener el control en zonas clave y evitar que la crisis se expanda a otros corredores.

Por ahora, el balance inmediato es claro: la caída de “El Mencho” no cerró el conflicto, sino que disparó una serie de repercusiones que reordenaron la agenda de seguridad del país en cuestión de horas.