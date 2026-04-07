Trump suspendió por dos semanas su ultimátum contra Irán y abrió una nueva instancia de negociación

El presidente de Estados Unidos anunció una pausa condicionada a la reapertura del estrecho de Ormuz y aseguró que ya existe una propuesta iraní de diez puntos que serviría como base para un acuerdo más amplio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes 7 de abril la suspensión por dos semanas del ultimátum que había lanzado contra Irán, en un giro que abrió una nueva ventana de negociación en medio de la escalada regional.

Según reportaron agencias internacionales, la decisión quedó atada a una condición central: que Irán acepte la “apertura completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde circula cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo.

La marcha atrás de Trump llegó poco antes del vencimiento del plazo que él mismo había fijado. En ese contexto, el mandatario había endurecido su retórica con amenazas extremas contra infraestructura iraní, mientras crecía la expectativa por una eventual ofensiva de gran escala.

La mediación de Pakistán apareció como uno de los factores clave para desactivar, al menos por ahora, una nueva escalada. El primer ministro Shehbaz Sharif pidió extender el plazo y promover una tregua temporal, mientras Islamabad impulsó contactos con ambas partes para sostener una salida diplomática.

De acuerdo con lo informado, Trump sostuvo además que recibió de parte de Irán una propuesta de diez puntos que considera una base “confiable” o “viable” para negociar un acuerdo más amplio de paz. Aun así, la situación sigue siendo inestable y depende de que Teherán acepte las condiciones planteadas sobre Ormuz.

El trasfondo de la crisis sigue concentrado en el estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo disparó tensión energética global y volvió a poner presión sobre los precios internacionales del petróleo.