Milei fue condecorado en San Pablo y acompañó el lanzamiento presidencial de Flávio Bolsonaro

El mandatario argentino recibió la Orden del Ipiranga de manos del gobernador Tarcísio de Freitas y participó de la convención del Partido Liberal. Su regreso al país estaba previsto para las 14.

El presidente Javier Milei participó este sábado en San Pablo del acto en el que el Partido Liberal oficializó la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, quien buscará enfrentar a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones brasileñas del próximo 4 de octubre.

La presencia del mandatario argentino representó un respaldo público al hijo del expresidente Jair Bolsonaro y constituyó el componente político central de una visita relámpago que comenzó con actividades institucionales junto al gobernador paulista Tarcísio de Freitas.

Antes de trasladarse a la convención partidaria, Milei fue recibido en el Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del estado de San Pablo, donde le entregaron la Orden del Ipiranga, la máxima distinción otorgada por esa administración.

La ceremonia se realizó a puertas cerradas, sin discursos públicos ni conferencia de prensa. Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, mientras que De Freitas participó junto con la primera dama paulista, Cristiane Freitas.

El respaldo a Flávio Bolsonaro

Después de la actividad institucional, Milei se dirigió al estadio Pacaembu, donde el Partido Liberal confirmó formalmente a Flávio Bolsonaro como su candidato presidencial.

El senador brasileño llega a la competencia electoral sin haber definido todavía quién lo acompañará en la fórmula y con dificultades para sumar el respaldo de sectores de centroderecha que anteriormente formaron parte de la alianza encabezada por su padre.

Milei fue uno de los principales invitados extranjeros a la convención y estaba previsto que pronunciara un discurso de apoyo.

El respaldo al candidato del Partido Liberal profundiza el alineamiento político del mandatario argentino con los espacios conservadores de la región. Flávio Bolsonaro ya había visitado Buenos Aires a fines de junio, cuando fue recibido por Milei y obtuvo su apoyo público para la carrera presidencial.

La visita a Jair Bolsonaro que no pudo concretarse

La agenda original contemplaba también un posible traslado a Brasilia para visitar al expresidente Jair Bolsonaro, quien permanece bajo arresto domiciliario.

Sin embargo, el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, rechazó el pedido de autorización al considerar que el encuentro tendría carácter político y electoral. Bolsonaro tiene restringidas las visitas y los contactos vinculados con la campaña.

La decisión judicial obligó a Milei a concentrar todas sus actividades en San Pablo. Tampoco estaba prevista una reunión con Lula da Silva, con quien mantiene una relación política distante y atravesada por fuertes diferencias ideológicas.

La visita se produce cuando los sondeos ubican al actual presidente brasileño por delante de Flávio Bolsonaro. Una encuesta de Datafolha difundida esta semana proyectó para una eventual segunda vuelta un 48% para Lula y un 43% para el candidato del Partido Liberal.

El regreso de la comitiva presidencial a la Argentina estaba previsto para las 14, tras una permanencia de menos de un día en territorio brasileño.