Mago Matus y el detrás de escena de la gran gesta solidaria por Galo: “Fue el mayor desafío de toda mi vida”

En el programa Buenas Noches Familia, con Guido Kaczka, el ilusionista protagonizó una jornada histórica: se recaudaron más de 206 millones de pesos para el tratamiento de Galo, el bebé de Tanti. Matus contó en VillaNos Radio cómo se organizó la acción, qué significó para la familia y cuál fue el nexo periodístico que puso en marcha la cadena solidaria.

El miércoles por la noche, en el programa Buenas Noches Familia que conduce Guido Kaczka, la magia se combinó con la solidaridad y produjo un hecho extraordinario: la colecta en vivo que permitió juntar más de 206 millones de pesos para financiar el tratamiento de Galo, el bebé de Tanti que debe viajar a México para acceder al Cytotron, un procedimiento experimental de regeneración del sistema nervioso.

En el centro de la jornada estuvo el Mago Matus (Matías Martínez), el ilusionista carlospacense que no solo deslumbró con su espectáculo, sino que también impulsó que miles de argentinos se sumaran a la causa.

Matus contó en VillaNos Radio que la producción del programa lo había invitado otras veces, pero que esta vez aceptó, a instancias de su esposa, con un objetivo claro: ayudar a la familia de Galo.

El punto de partida: una nota periodística. Matus recordó que la causa de Galo le llegó a través del trabajo de la periodista Sol Castro, autora de una nota que lo conmovió profundamente. “Yo me entero de la situación de Galo gracias a una nota de Sol Castro. Ella fue el nexo con la familia para que todo esto pudiera empezar a organizarse”, dijo, y señaló que ese puente fue fundamental para proponer la movida solidaria en el programa de Kaczka.

“La familia se enteró que estaba todo confirmado para participar recién el lunes a la noche. No queríamos generar falsas expectativas”, relató Matus. Y contó la condición que puso para participar: que las donaciones fueran depositadas directamente en la cuenta familiar. “Lo pedí yo. Si íbamos a hacer esto, tenía que ser a la cuenta de ellos”, explicó.

Una noche inolvidable en televisión

La transmisión tuvo un fuerte componente emotivo: los padres de Galo, Johana y Ariel, estuvieron en el estudio y su presencia conmovió tanto al público como al equipo. Matus describió el clima detrás de cámaras: “Vos mirabas atrás de cámaras y estaban todos, asistentes, camarógrafos, directores, llorando”. Según contó, Guido Kaczka seguía en tiempo real las transferencias y la cifra fue creciendo minuto a minuto: “Guido hacía el refresh en la pantalla y pasaba de millones”.

La recaudación final superó los 206 millones de pesos, compuesta por donaciones de distintos montos: “Se juntaron más de 200 millones. Y si ves las transferencias eran de a cincuenta pesos, de a cien… Quedó claro que cualquier ayuda sirve, es un granito de arena”, celebró Matus.

Para el ilusionista, la experiencia fue única: “Lo máximo de todo es la emoción interna que viví, no la había sentido nunca de esa manera. Fue el mayor desafío de toda mi vida”, afirmó. Confesó que uno de sus temores era generar falsas expectativas en la familia, pero hoy dijo sentirse aliviado porque “los papás de Galo ya pueden pensar en mejorarle la calidad de vida a su hijo”.

La lucha de Galo

Galo nació el 26 de diciembre de 2022, junto a su mellizo Gino, con 34 semanas de gestación. Tras pasar un mes y medio en terapia intensiva, fue diagnosticado con daño cerebral por hipoxia perinatal, parálisis cerebral y microcefalia. La esperanza de la familia está puesta en el Cytotron, tratamiento que se realiza en México y cuyo costo inicial estimado —entre terapia y estadía— ronda los 50.000 dólares.

Más allá del monto, Matus destacó el valor simbólico de la movilización colectiva. La historia que empezó como el trabajo periodístico de Sol Castro y el esfuerzo de una familia se convirtió en una bandera compartida que atravesó la pantalla y conmovió a todo el país. Para muchos, aquella noche no fue solo un show de magia: fue una demostración de cómo la televisión y la solidaridad pueden cambiar un destino.