San Antonio de Arredondo reclama por la falta de pagos de PAMI: “No estamos pidiendo un salvataje, pedimos lo que nos corresponde”

El municipio se sumó al reclamo de más de 160 intendentes y jefes comunales de Córdoba por pagos adeudados vinculados a prestaciones de salud. Advierten que la falta de transferencias nacionales, sumada al aumento de la demanda en los dispensarios, profundiza la presión sobre las cuentas locales.

El Municipio de San Antonio de Arredondo se sumó al reclamo impulsado por más de 160 intendentes y jefes comunales de Córdoba para exigir al PAMI y al Gobierno nacional el cumplimiento de pagos adeudados vinculados a prestaciones de salud. Desde la administración local aseguran que la falta de transferencias, sumada a la creciente demanda en los dispensarios, está generando una situación financiera “complicada”.

El secretario de Economía del municipio, Sebastián Arias, explicó que desde noviembre dejaron de recibir fondos correspondientes al Plan Sumar y reintegros del PAMI.

“Nosotros tenemos como municipio una situación financiera complicada. La crisis nos afecta a todos y desde noviembre hemos dejado de recibir los aportes de Nación en cuanto al Plan Sumar y a los reintegros de PAMI”, señaló en diálogo con VillaNos Radio.

El municipio sostiene dos centros de salud —uno central y otro en barrio Solares— y la demanda creció considerablemente debido al deterioro económico de muchas familias.

“La cantidad de personas que hoy se encuentran desempleadas o que tenían prepaga y ya no la tienen hace que nosotros seamos receptores en primera medida de esas personas que vienen a atenderse”, afirmó.

Actualmente, más de 30 especialistas trabajan en los dispensarios municipales. “La prestación de servicios la seguimos haciendo con fondos propios. Eso va generando un agujero financiero en nuestra administración, que es complicado, pero lo vamos llevando de esta forma”, sostuvo Arias y remarcó: “La Administración nacional muestra un superávit en base justamente a los recortes que ha hecho sobre salud”, cuestionó.

Desde el municipio advirtieron también sobre una fuerte caída de la coparticipación y de la recaudación local. Arias explicó que la reducción de ingresos nacionales repercute directamente en las cuentas municipales.

“La coparticipación tuvo una caída del 15% y nosotros estamos teniendo caídas reales superiores al 30%”, precisó. En relación con los fondos adeudados, indicó que el impacto económico es significativo para una localidad pequeña. “El Plan Sumar implica una caída en la recaudación de unos 10 millones de pesos, más lo que debe PAMI”, explicó.

“No hemos bajado los brazos”

Por su parte, la directora médica del dispensario municipal, Adriana Olari, describió el escenario sanitario que atraviesa la localidad y destacó que los centros de salud atienden alrededor de 150 personas por día.

“Entre los dos centros atendemos aproximadamente 3.000 personas al mes. Tenemos pacientes con PAMI, APROSS, obras sociales sindicales y también personas sin cobertura”, señaló.

Olari remarcó que el sistema de salud municipal cumple además una función regional, especialmente a través de la guardia de 24 horas. “Somos la única guardia de 24 horas en Punilla Sur y atendemos también a personas de Cuesta Blanca, Tala Huasi y otras comunas”, explicó.

Pese a las dificultades financieras, aseguró que el municipio continúa sosteniendo e incluso ampliando servicios. En este sentido, adelantó que próximamente inaugurarán un nuevo equipo de rayos, que permitirá hacer radiografías a niños. “No hemos bajado los brazos a pesar de no contar con todos los recursos financieros. Seguimos atendiendo a toda nuestra población”, expresó.

Desde San Antonio señalaron que el reclamo forma parte de una presentación colectiva realizada por municipios y comunas cordobesas ante el PAMI. Además de San Antonio de Arredondo, firmaron autoridades de localidades del sur de Punilla como Cuesta Blanca y Cabalango.

“No estamos pidiendo un salvataje, pedimos lo que nos corresponde”, concluyó Arias.

Fuente: VillaNos Radio