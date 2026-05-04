La Guardia Local de San Antonio aprehendió a un sospechoso de haber robado un kiosco: lo pescaron por las cámaras

El procedimiento se realizó este jueves por la tarde luego de que el empleado de un comercio de Avenida Cura Brochero y Tehuelches advirtiera la sustracción de productos y lograra identificar al sospechoso a través de las cámaras de seguridad.

Personal de la Guardia Local de San Antonio de Arredondo intervino este jueves por la tarde ante un presunto hecho de hurto ocurrido en un kiosco de la localidad y logró recuperar la mercadería sustraída.

Según se informó, el aviso fue dado por el empleado de un comercio ubicado en la intersección de Avenida Cura Brochero y Tehuelches, quien advirtió la sustracción de productos por parte de un hombre y pudo identificar al presunto autor a través de las cámaras de seguridad del local.

A partir de esa información, la Guardia Local desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizar al sospechoso en inmediaciones de un establecimiento educativo.

En el lugar se procedió a su identificación y al recupero de los elementos sustraídos. Posteriormente se dio intervención a la Policía, que continuó con el procedimiento correspondiente.

Desde el municipio se indicó además que el propietario del comercio manifestó su intención de radicar la denuncia formal.