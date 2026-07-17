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Conducción peligrosa y fuga: tres aprehendidos en el centro de Villa Carlos Paz

Circulaban a alta velocidad en tres motocicletas y no acataron la orden de detenerse. Los vehículos fueron secuestrados por el Escuadrón Motorizado Enduro.

Tres jóvenes de 20 años fueron aprehendidos durante la madrugada del jueves 16 de julio, alrededor de las 3:40, luego de circular a alta velocidad en motocicletas por el centro de Villa Carlos Paz y desobedecer la orden policial de detenerse.

El procedimiento comenzó a partir de una alerta del Centro de Monitoreo de Cámaras, que advirtió sobre tres motocicletas que circulaban de manera peligrosa y ponían en riesgo a sus conductores y a terceros.

Personal del Escuadrón Motorizado Enduro inició un seguimiento controlado, coordinado con el sistema de monitoreo DOMO, y logró interceptar a los motociclistas en la intersección de General Paz y Alvear, en barrio Centro.

Durante el operativo fueron secuestradas una Honda GLH 150, una KTM Duke 390 y una Honda Twister.

Los tres jóvenes fueron trasladados a la Alcaidía local y quedaron a disposición del magistrado interviniente.

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