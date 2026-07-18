Un camión cargado con bebidas volcó en el ingreso a Villa Carlos Paz

El vehículo transportaba gaseosas y aguas saborizadas. El conductor sufrió traumatismos y un corte en el cuero cabelludo, por lo que fue trasladado al Hospital Sayago.

Un camión Iveco cargado con gaseosas y aguas saborizadas volcó durante las primeras horas de este sábado en el ingreso a Villa Carlos Paz. El conductor sufrió traumatismos y debió ser trasladado al Hospital Municipal Gumersindo Sayago.

Al arribar al lugar, el personal policial entrevistó al chofer, un hombre mayor de edad, quien manifestó que el vehículo se habría quedado sin frenos, lo que le hizo perder el control y provocó el vuelco.

Un servicio de emergencias asistió al conductor y le diagnosticó traumatismos varios y un corte en el cuero cabelludo. Posteriormente, fue derivado al centro de salud municipal para recibir atención médica.

Como consecuencia del siniestro, se registraron demoras en el tránsito durante las primeras horas de la mañana en el acceso a la ciudad.