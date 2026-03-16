Los Oscar 2026 coronaron a One Battle After Another y dejaron una noche de récords y curiosidades

La 98ª edición de los premios de la Academia se realizó este domingo en el Dolby Theatre de Hollywood, con conducción de Conan O’Brien. La gran ganadora fue One Battle After Another, que se llevó seis estatuillas, mientras que Sinners quedó detrás con cuatro.

La ceremonia de los Oscar 2026 se celebró este domingo en el Dolby Theatre at Ovation Hollywood, en Los Ángeles, para distinguir a las películas estrenadas durante 2025. En la categoría principal, One Battle After Another se quedó con el premio a Mejor Película y terminó como la producción más premiada de la noche.

Además del premio mayor, la película dirigida por Paul Thomas Anderson ganó en Dirección, Guion Adaptado, Actor de Reparto para Sean Penn, Montaje y el nuevo rubro de Casting, que debutó este año como la primera categoría incorporada por la Academia en décadas.

Entre las interpretaciones, Michael B. Jordan ganó como Mejor Actor por Sinners, mientras que Jessie Buckley obtuvo el Oscar a Mejor Actriz por Hamnet. En los rubros de reparto, las estatuillas fueron para Sean Penn por One Battle After Another y Amy Madigan por Weapons.

Otra de las películas destacadas fue Sinners, que además del premio para Jordan consiguió Guion Original, Banda Sonora Original y Fotografía. En ese último apartado se dio una de las marcas históricas de la noche: Autumn Durald Arkapaw se convirtió en la primera mujer y la primera persona negra en ganar el Oscar a Mejor Fotografía.

La ceremonia también dejó varias curiosidades. Hubo un empate en la categoría de Cortometraje de acción real, donde ganaron The Singers y Two People Exchanging Saliva, algo muy poco habitual en la historia de los Oscar. También se registró otro hito con Golden, de KPop Demon Hunters, que le dio al K-pop su primer premio en Canción Original, mientras que Sentimental Value se convirtió en la primera película de Noruega en ganar el Oscar a Mejor Film Internacional.

En otros apartados importantes, KPop Demon Hunters ganó como Mejor Película Animada, Mr. Nobody Against Putin se llevó el premio a Mejor Documental, Frankenstein dominó en varias categorías técnicas, con triunfos en Diseño de Producción, Maquillaje y Peinado y Vestuario, F1 ganó en Sonido y Avatar: Fire and Ash se impuso en Efectos Visuales.

La conducción estuvo a cargo de Conan O’Brien, que volvió al frente de la gala y protagonizó varios de los momentos más comentados del show con un monólogo cargado de humor y referencias a la industria. La noche también incluyó homenajes, un extenso segmento In Memoriam y varias intervenciones con mensajes políticos y humanitarios desde la alfombra roja y el escenario.