Llaryora visitará Villa Carlos Paz con anuncios para la educación superior y entrega de escrituras y créditos

El gobernador Martín Llaryora visitará este viernes Villa Carlos Paz, donde cumplirá una intensa agenda oficial junto al intendente Esteban Avilés. La jornada contemplará anuncios en materia educativa y la entrega de escrituras y créditos sociales a vecinos de la ciudad.

A las 11:00, en la sede del ISAUI (Olsacher 99), el mandatario y el intendente encabezarán un acto en el que se realizará un anuncio institucional de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC). La iniciativa forma parte de la política de expansión territorial y fortalecimiento de la oferta académica que la UPC impulsa en el interior provincial.

El acto se desarrollará en el Instituto Superior Arturo Umberto Illia (ISAUI), que ofrece carreras técnicas gratuitas con validez nacional en áreas como turismo, software, diseño y enfermería.

Posteriormente, a las 12:00, Llaryora se trasladará al Estadio Arena para presidir la entrega de escrituras y créditos del programa Banco de la Gente, acompañado por vecinos beneficiarios y autoridades locales. En el mismo acto, se firmarán nuevos convenios de cooperación entre el municipio y el Gobierno provincial.