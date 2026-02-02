Llaryora abrió las sesiones legislativas en Laboulaye con anuncios de rebajas impositivas, seguridad y hospital para Villa Carlos Paz

Desde Laboulaye, el gobernador Martín Llaryora inauguró el 148° período legislativo de la Provincia de Córdoba, defendió el modelo cordobés, anunció nuevas rebajas impositivas, inversiones en seguridad y salud, un plan de viviendas y el inicio del Hospital de Villa Carlos Paz, y pidió convertir el Plan de Igualdad Territorial en política de Estado por diez años.

En Laboulaye, y por primera vez con la apertura de sesiones fuera de la capital provincial, el gobernador Martín Llaryora dejó inaugurado este domingo el 148° período legislativo de la Provincia de Córdoba. El acto tuvo lugar en el Cine Teatro Sporting y estuvo enmarcado en el Plan de Igualdad Territorial, al que el mandatario pidió transformar en una política de Estado que trascienda gestiones.

Llaryora explicó que su decisión es iniciar las sesiones cada año en localidades incluidas en este plan, con el objetivo de rendir cuentas sobre obras e inversiones destinadas a equilibrar el desarrollo entre los distintos departamentos. Anunció que ya firmó la reglamentación que prevé la desgravación impositiva por más de 100 millones de dólares para emprendimientos que se radiquen en esas zonas, y señaló que en los primeros días de vigencia ya se presentaron más de diez proyectos de inversión.

“Gobernar no es improvisar. Gobernar es tomar decisiones”, remarcó, y defendió el rumbo adoptado en un contexto de ajuste nacional que –según dijo– impactó con fuerza sobre provincias y municipios.

Alivio impositivo y defensa de la Caja de Jubilaciones

En materia tributaria, Llaryora anunció una reducción de impuestos que, según las estimaciones oficiales, permitirá que 900 mil millones de pesos regresen al bolsillo de los cordobeses. Detalló que este año el 40% de los propietarios pagará un 25% menos que en 2025; otro 11% abonará lo mismo que el año pasado, y el resto tendrá una actualización por debajo de la inflación prevista, en torno al 28%.

El gobernador señaló que se bajaron Ingresos Brutos a pequeños comercios y se sostienen exenciones para sectores productivos. Adelantó además que, de cara al presupuesto 2027, se impulsarán nuevas rebajas impositivas para “apostar al progreso de Córdoba y al crecimiento de Argentina”.

En el plano previsional, ratificó su decisión de mantener la Caja de Jubilaciones en la órbita provincial, frente a los planteos para transferirla a la Nación. Defendió la Ley de Equidad Jubilatoria y afirmó que permitió reducir el déficit y devolver el 82% móvil a más de 50 mil jubilados, además de quitar el aporte del 20% del artículo 58 a 10 mil beneficiarios.

Llaryora anunció que antes de fin de año se ampliará el universo de jubilados que recuperarán el 82% y comunicó la decisión de elevar la jubilación mínima a 800 mil pesos, a la que consideró “una de las más altas de la Argentina”.

Seguridad: ley antibúnker, drones y más inversión tecnológica

La seguridad ocupó un tramo central del mensaje. El gobernador volvió a caracterizar la lucha contra el narcotráfico como “una decisión total y absoluta” y destacó la creación de siete fiscalías antinarcóticos en toda la provincia, con un incremento del 27% en los procedimientos contra narcos en poco tiempo.

Anunció que enviará a la Legislatura una ley antibúnker o antiaguantaderos, destinada a recuperar inmuebles usurpados y evitar la consolidación territorial del delito, para devolverlos a sus dueños o convertirlos en espacios sociales o comunitarios.

Llaryora defendió la incorporación de tecnología basada en drones como herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico y cuestionó las trabas a la compra de esos equipos. Planteó que obstruir esa adquisición “no es obstruir la gestión de este gobierno, es negarle a la gente que sufre a diario este flagelo la posibilidad de que esos delincuentes terminen entre rejas”.

En ese marco, anunció una inversión de más de 40 mil millones de pesos para ampliar centros de monitoreo, sumar cámaras con lectura de patentes, controles de velocidad, tótems de seguridad e inteligencia artificial aplicada a la prevención. También confirmó la compra de 500 nuevos vehículos para la Policía, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, guardias urbanas y programas de participación ciudadana como Cordobeses en Alerta.

Entre los proyectos legislativos, adelantó el envío de una ley de protección integral de víctimas de delito, a la que propuso denominar “Ley Joaquín”, en homenaje a Joaquín Sperani, y un régimen específico para presos de alto riesgo, vinculado a la próxima puesta en marcha del CEMAX, la primera cárcel de máxima seguridad de Córdoba.

Salud: nuevos hospitales, Medicor y hospital para Villa Carlos Paz

El gobernador repasó el impacto de la crisis económica en el sistema público de salud, con un aumento cercano al 40% en la demanda de atención, y criticó la quita de aportes nacionales. En ese contexto, confirmó que la Provincia seguirá incrementando el presupuesto sanitario y avanzando en infraestructura.

Anunció que este año se terminarán los hospitales de Huinca Renancó, Bell Ville y el Hospital del Noroeste en la capital. Además, se comprometió a iniciar la construcción de dos nuevos centros de alta complejidad: el Hospital polivalente de Oliva y el Hospital de Villa Carlos Paz, un proyecto largamente esperado en Punilla.

Llaryora presentó también el programa MEDICOR, que utilizará herramientas digitales para facilitar el acceso a medicamentos y turnos hospitalarios, apoyado en la receta electrónica y acuerdos con el Colegio de Farmacéuticos y el Consejo Médico. El objetivo es que los pacientes puedan retirar sus medicamentos en cualquier farmacia de la provincia y que la plataforma sirva, además, para extender la telemedicina a todo el territorio.

El plan sanitario incluye la ampliación de la red provincial de salud mental con 10 nuevas sedes, más de 100 convenios con municipios para trabajar en recuperación de adicciones y un programa de incentivos para médicos que se desempeñen en zonas críticas del interior.

Obra pública, rutas y planes de vivienda

Llaryora ratificó que la obra pública seguirá siendo “un orgullo cordobés” y adelantó que este año se priorizará la finalización de los trabajos en marcha: rutas, hospitales, escuelas, universidades, redes de agua y gas, pavimento, circunvalaciones y caminos rurales.

Entre los proyectos estratégicos mencionó la conclusión de la Autopista Ruta 19, el avance en el Cruce de los Gigantes (segundo camino de cruce de las Altas Cumbres entre Tanti y Taninga) y las circunvalaciones de Río Cuarto y Villa María. También anunció el lanzamiento del corredor turístico Ruta 100, que unirá Río Cuarto con Cruz del Eje, conectando el “Imperio del Sur” con la “Ciudad del Sol”.

En la capital provincial repasó el avance de obras como los altos niveles de Valle Escondido, Malvinas Argentinas y Vélez Sarsfield–Ruta 36, la duplicación de Avenida Padre Luchesse y Avenida Bodereau, y nuevas intervenciones sobre Camino San Antonio y Camino 60 Cuadras.

En materia habitacional, el gobernador anunció que en 2026 se finalizarán unas 5 mil viviendas y anticipó la puesta en marcha del programa Córdoba Hogar, mediante el cual otras 5 mil familias podrán acceder a su casa propia. Además, se lanzará el programa Mi Lugar, orientado a que 10 mil cordobeses accedan a un lote como primer paso hacia la vivienda.

Trabajo, producción, campo y seguro multirriesgo

Llaryora destacó que “gobernar es generar trabajo” y ratificó la continuidad de los programas laborales provinciales. Presentó el Programa Oficio 2026, con capacitaciones rápidas y salida laboral en seis meses, y anunció que se duplicará el cupo de créditos del Banco de la Gente para emprendimientos productivos.

Entre las novedades, adelantó el envío de un proyecto para crear el Fondo Provincial de Capital Emprendedor, financiado con hasta 10 mil millones de pesos provenientes de la recaudación de Ingresos Brutos, destinado a proyectos de innovación y emprendimientos dinámicos en toda la provincia.

En el terreno productivo, sostuvo que la aplicación de la Ley de Promoción Simplificada permitirá que 10 mil pymes industriales dejen de pagar Ingresos Brutos, y que la reglamentación de la Ley de Igualdad Territorial ya generó una decena de proyectos productivos en las regiones alcanzadas.

Para el sector agropecuario, anunció la ampliación del Fondo de Caminos Rurales, nuevas obras de electrificación y conectividad en zonas productivas, incentivos para biocombustibles y transición energética, y una línea de créditos para pequeños y medianos productores.

Uno de los anuncios más relevantes para el campo fue la implementación de un seguro multirriesgo provincial, que calificó como una medida inédita en Argentina. Según explicó, el objetivo es cubrir a los productores ante pérdidas parciales o totales de la producción generadas por contingencias climáticas: “De esta forma nadie quedará a la intemperie cuando la naturaleza golpea”, afirmó.

Educación, conectividad y universidad para toda la provincia

En el tramo educativo, Llaryora reivindicó su trayectoria en el área y aseguró que la educación es “el centro” de su gestión. Señaló que en estos dos años la Provincia viene inaugurando una escuela por mes y que la cobertura en salas de 3 años ya alcanza el 82%, con la meta de llegar al 100% al final del mandato.

Destacó, además, la entrega de más de 50 mil netbooks y la conectividad total en escuelas rurales y de alta montaña, donde –según dijo– el acceso a internet mejoró también la vida de las familias de los alumnos.

Anunció la reformulación de los diseños curriculares, el fortalecimiento de las escuelas precursoras con foco en comprensión lectora, lógica matemática y uso de inteligencia artificial, y la ampliación de las pasantías de estudiantes en empresas locales, con el objetivo de alcanzar 1.200 instituciones educativas con este perfil durante el año.

Llaryora confirmó que se inaugurará el Campus Innova Futuro, un polo de vanguardia tecnológica desde el cual se capacitará a docentes y alumnos en nuevas herramientas educativas vinculadas a la IA y se impulsarán programas como la educación económica 5.0.

En el nivel superior, anunció que a las 15 sedes regionales de la Universidad Provincial de Córdoba creadas en estos dos años se sumarán subsedes en distintos puntos del territorio, con la meta de convertir a Córdoba en “la provincia con mayor cobertura territorial de educación universitaria de la Argentina”.

Sobre el final, el gobernador reivindicó el “cordobesismo” como modelo de gestión basado en el trabajo conjunto entre Provincia y municipios, más allá de los partidos. “Córdoba no se rinde. Córdoba no se detiene. Córdoba siempre va para adelante”, sintetizó, y aseguró que mientras haya “un solo cordobés que espere una respuesta del Estado”, el gobierno provincial estará presente “con hechos, con gestión y con compromiso”.