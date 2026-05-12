La Perla: identificaron a otras 17 personas desaparecidas y difundieron 16 de sus nombres

La Justicia federal confirmó este martes una nueva tanda de identificaciones a partir de los restos hallados en Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera, en el circuito represivo vinculado a La Perla. En total se reconoció a 17 personas desaparecidas durante la última dictadura, aunque una de las familias pidió preservar en reserva esa identidad. Con este avance, ya son 29 las personas identificadas a partir de los trabajos iniciados en 2025 en ese sector.

La búsqueda de verdad sobre lo ocurrido en La Perla sumó este martes un nuevo avance de enorme peso para la memoria colectiva y para las familias de las víctimas. El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, confirmó la identificación de 17 personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar a partir de restos hallados en la zona conocida como Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera.

Se trata de la segunda ronda de resultados surgida de los trabajos de campo iniciados en 2025 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). En una primera etapa, ya se había informado la identificación de 12 personas, por lo que el total reconocido en ese sector asciende ahora a 29. Las tareas fueron posibles a partir de estudios antropológicos y genéticos realizados por el EAAF en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.

Durante la conferencia, Vaca Narvaja explicó que el juzgado priorizó la notificación directa a cada familia antes de la difusión pública de los resultados. También señaló que el volumen de restos recuperados y analizados permite suponer que podrían producirse nuevas identificaciones a medida que avance el trabajo forense.

Los nombres difundidos

De las 17 personas identificadas, en esta instancia se dieron a conocer 16 nombres, ya que una de las familias pidió expresamente resguardar la identidad de su ser querido. Los nombres difundidos fueron: Gilbestor Néstor Lellin D’Francesco, Graciela María de los Milagros Doldán, Juan Carlos Navarro Moyano, Adrián José Ferreyra Rivero, Víctor Carlos Díaz Rinero, Marta Susana Ledesma Vera de Comba, Ester Felipe, Luis Mónaco, Silvia del Valle Taborda, Nélida Noemí Moreno de Goyochea, José Luis Goyochea Escudero, Gustavo Daniel Torres, Edelmiro Cruz Bustos, Oscar Segura Reineri, Rosa Cristina Godoy de Cruspeire y Carlos Cayetano Cruspeire.

La nueva identificación vuelve a poner en primer plano a Loma del Torito como uno de los puntos centrales de la investigación sobre enterramientos clandestinos en el entorno de La Perla, uno de los mayores centros de exterminio del interior del país. A casi cinco décadas de los secuestros y desapariciones, el trabajo forense sigue devolviendo nombres, historias y una base probatoria fundamental para los procesos de Memoria, Verdad y Justicia.