La esperada secuela de “El diablo viste a la moda” ya se puede ver por streaming

La película reúne nuevamente a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, casi veinte años después del estreno de la historia original.

El diablo viste a la moda 2 llegó este miércoles 29 de julio a Disney+ en América Latina, después de un exitoso recorrido por los cines que volvió a reunir a los principales personajes de la película estrenada en 2006.

La secuela marca el regreso de Meryl Streep como la implacable editora Miranda Priestly, junto con Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, quienes retoman sus papeles como Andy Sachs, Emily Charlton y Nigel.

La nueva historia recupera el universo de la revista Runway, pero lo sitúa frente a un escenario profundamente transformado por la crisis de los medios impresos, los cambios en la industria de la moda y las nuevas formas de consumir información.

El regreso de Andy a Runway

Casi veinte años después de abandonar la revista, Andy regresa a Nueva York convertida en una periodista experimentada y asume como nueva editora de contenidos de Runway.

Su retorno vuelve a cruzarla con Miranda Priestly, quien enfrenta el desafío de sostener su influyente publicación dentro de un mercado en el que las revistas tradicionales perdieron terreno frente a las plataformas digitales.

La relación entre ambas vuelve a ocupar el centro de la trama, atravesada por las viejas tensiones, los cambios profesionales y las decisiones que cada una tomó desde aquel último encuentro.

Emily también reaparece con una posición diferente dentro del mundo de la moda, mientras Nigel continúa ligado al funcionamiento creativo de la revista.

El elenco y el equipo original

Además de recuperar a sus cuatro figuras centrales, la película volvió a reunir al director David Frankel y a la guionista Aline Brosh McKenna, responsables de la primera producción.

El elenco incorpora además a Simone Ashley y Lady Gaga, junto con otras figuras que se suman al renovado universo de diseñadores, periodistas, ejecutivos y celebridades que rodean a Runway.

La película está basada en los personajes creados por la escritora Lauren Weisberger, autora de la novela que dio origen a la historia original.

Un nuevo éxito para la franquicia

La secuela tuvo un fuerte desempeño durante su paso por las salas cinematográficas y superó los 688 millones de dólares de recaudación mundial.

Con esos resultados, las dos películas de El diablo viste a la moda superaron en conjunto los 1.000 millones de dólares en la taquilla internacional.

El estreno también volvió a colocar en primer plano el impacto cultural de la historia original, sus personajes y algunas de sus escenas más recordadas, además de renovar el interés por la moda y los cambios que atravesó el periodismo durante las últimas dos décadas.