Charly García cumplió 75 años y salió al balcón para saludar a los fanáticos que celebraban en la calle

La tradicional vigilia frente a su departamento en Palermo reunió a cientos de seguidores de distintas generaciones, que esperaron la medianoche entre canciones, banderas y mensajes de cariño. El músico apareció para agradecerles y protagonizó uno de los momentos más emotivos de su cumpleaños.

Las canciones sonaban desde hacía rato, los carteles se multiplicaban sobre la vereda y cientos de personas tenían la mirada puesta en un mismo lugar: el balcón de un departamento en la esquina de Santa Fe y Coronel Díaz, en el barrio porteño de Palermo.

Cuando el reloj marcó la medianoche y comenzó oficialmente el viernes 23 de octubre, día del cumpleaños número 75 de Charly García, llegó el momento que todos esperaban.

Charly apareció en el balcón, levantó los brazos y saludó a sus seguidores, que respondieron con aplausos, gritos y canciones. Fue apenas un minuto, pero suficiente para desatar la emoción de quienes habían llegado hasta allí para homenajearlo.

La escena, registrada en video por TN y otros medios nacionales, se convirtió rápidamente en una de las imágenes más entrañables de la celebración.

Una esquina convertida en homenaje

La vigilia frente al edificio donde vive el músico ya es una tradición entre sus admiradores. Cada 23 de octubre, esa esquina de Palermo se transforma en un punto de encuentro para celebrar la vida y la obra de uno de los artistas más influyentes de la música argentina.

Esta vez no fue la excepción.

Desde el jueves por la noche comenzaron a llegar seguidores con banderas, fotografías, flores, carteles y mensajes dedicados a Charly. Algunos llevaban el característico bigote bicolor pintado en sus rostros; otros, remeras, tatuajes y objetos que remitían a distintas etapas de su carrera.

También hubo música en vivo. Guitarras, teclados y violines acompañaron interpretaciones de canciones que recorrieron buena parte de su trayectoria, mientras el público cantaba y compartía recuerdos.

La convocatoria reunió a quienes crecieron escuchando Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, pero también a jóvenes que descubrieron sus discos muchos años después.

En diálogo con TN, Nacho, un seguidor de 23 años, encontró una definición sencilla para explicar lo que representa García: “Es cultura, es rock y es historia”.

Una frase que resumió el espíritu de una celebración donde las diferencias de edad parecían desaparecer frente a las mismas canciones.

El emotivo mensaje de Fito Páez

Los homenajes también llegaron desde el mundo de la música, y uno de los más sentidos fue el de Fito Páez, que publicó en sus redes sociales una extensa dedicatoria acompañada por fotografías de distintos momentos compartidos con Charly.

“Feliz cumpleaños a una de las personas que más amo en este mundo”, escribió el rosarino, antes de recordar cuánto había significado García en su formación artística y en algunos de los momentos más importantes de su vida.

Páez, que comenzó a trabajar con Charly durante los años 80, recuperó recuerdos de una relación atravesada por la música, la amistad y una admiración que se mantiene intacta después de más de cuatro décadas.

“Sigo aprendiendo de vos”, expresó en otro pasaje, y le agradeció especialmente su libertad creativa y la valentía con la que construyó su obra.

El mensaje cerró con una declaración de afecto muy personal: “¡Te amo García Moreno de mi vida! ¡Felices 75!”.

Durante la jornada también se multiplicaron las dedicatorias de músicos y artistas, mientras Buenos Aires preparaba distintos conciertos y actividades para celebrar el aniversario.

Setenta y cinco años de una historia que sigue sonando

Nacido el 23 de octubre de 1951, Carlos Alberto García Moreno construyó una trayectoria que atraviesa más de medio siglo de música argentina.

Desde las canciones que marcaron a toda una generación con Sui Generis hasta la experimentación de La Máquina de Hacer Pájaros, la sofisticación musical de Serú Girán y una carrera solista que dejó discos fundamentales como Yendo de la cama al living, Clics modernos y Piano bar, Charly fue mucho más que un protagonista del rock nacional.

Sus canciones acompañaron cambios culturales, conflictos políticos, historias personales y distintas épocas del país. Y siguen encontrando nuevos oyentes.

Quizás por eso la imagen de la madrugada del viernes tuvo tanta fuerza.

Un hombre cumplió 75 años, cientos de personas fueron a cantarle a la puerta de su casa y, cuando apareció en el balcón, la calle entera le devolvió una parte del cariño que sus canciones sembraron durante décadas.

Una celebración espontánea, sencilla y profundamente musical. Como esos homenajes que no necesitan demasiada organización porque nacen de un vínculo que lleva toda una vida.