La Escuela Ramón Columba despide el año con teatro, música y encuentros culturales en San Antonio

La Escuela Municipal de Artes “Ramón Columba” prepara el cierre del ciclo lectivo 2026 con una programación abierta a toda la comunidad. El primer Micro Festival de Teatro “Ficcionando” dará comienzo a dos meses de actividades que incluirán actuaciones, talleres, música, danza y encuentros corales.

El teatro, la música, la danza y el canto saldrán de las aulas para encontrarse con el público. La Escuela Municipal de Artes “Ramón Columba”, de San Antonio de Arredondo, se prepara para cerrar el año con una agenda que se extenderá desde fines de octubre hasta diciembre y permitirá compartir el trabajo realizado por estudiantes, docentes y artistas a lo largo de 2026.

La programación comenzará el sábado 31 de octubre con el estreno de “Ficcionando”, un Micro Festival de Teatro que tendrá dos jornadas y combinará representaciones, experiencias de creación colectiva y talleres participativos.

Será el punto de partida de un ciclo organizado por la Municipalidad de San Antonio de Arredondo, a través de su Escuela Municipal de Artes, que también incluirá conciertos, encuentros de danza, presentaciones corales y un homenaje al maestro Varillas.

“Ficcionando”: el teatro abre el escenario

El primer Micro Festival de Teatro “Ficcionando” se desarrollará los sábados 31 de octubre y 7 de noviembre, con una propuesta que reunirá a niños, jóvenes y adultos alrededor de las artes escénicas.

La jornada inaugural tendrá lugar en el Centro de Innovación y Desarrollo Económico, ubicado en avenida Cura Brochero 2305.

Entre las 17.30 y las 18.30, Ana López y Agustina Posadas coordinarán “El Juego Teatral”, una clase abierta destinada a niños y niñas de 7 a 12 años, que invita a explorar la imaginación, el cuerpo y la voz a través del juego.

A las 19.30 comenzarán las presentaciones teatrales, con un repertorio que recorrerá distintos estilos y formas de expresión.

Entre las propuestas estarán “Traba las palabras que se traban”, del taller de infancias; “Pan de cristal”, con Rosana Nanini y Clara Rocchia; y “Viaje a Dubai”, interpretada por Agustina Posadas, Sandra Daruich y Marcelo Gómez.

También se presentará el radioteatro “El pueblo que nos eligió”, una creación colectiva del grupo de jóvenes y adultos, con zamba de Mónica Sartori y edición sonora de Radio Villanos.

La jornada incluirá además una versión libre de una escena de “Macbeth”, de William Shakespeare, centrada en las tres brujas de la célebre tragedia.

Las presentaciones estarán bajo la dirección de Mónica Sartori y Mónica Avaca, mientras que el taller de infancias estará a cargo de Ana López.

Una segunda jornada con danza, movimiento y clásicos teatrales

“Ficcionando” continuará el sábado 7 de noviembre en el Salón de Usos Múltiples (SUM), también ubicado en avenida Cura Brochero 2305.

La actividad comenzará a las 16 con la presentación del Ballet Femenino de Folklore “Eco Ancestral”.

Entre las 17.30 y las 18.30, Rosana Nanini ofrecerá el taller “Movimiento Somático para la salud y el arte”, destinado a jóvenes y adultos, sin necesidad de experiencia previa.

La propuesta invita a explorar el movimiento, la respiración y el registro corporal. Quienes participen deberán llevar una manta o colchoneta.

A partir de las 19.30 regresará el teatro, con una programación que incluirá una escena de “Bodas de sangre”, de Federico García Lorca, nuevas versiones de textos de Shakespeare y adaptaciones de obras de Adriana Genta y Sara Ham.

También volverá a presentarse el radioteatro “El pueblo que nos eligió”, una de las producciones colectivas de la escuela.

Todas las actividades de “Ficcionando” serán a la gorra. Para participar de los talleres se requiere inscripción previa al WhatsApp 351 5901638.

Noviembre cerrará con un concierto y un homenaje

Después del festival teatral, la programación continuará el domingo 29 de noviembre a las 20.30, con el Concierto de Fin de Año y Homenaje al Maestro Varillas.

El encuentro se realizará en la Capilla Histórica de San Antonio de Arredondo, ubicada en avenida Cura Brochero 1761, y reunirá propuestas de artes vocales e instrumentales.

La actividad será gratuita.

Diciembre, entre música, danza y voces compartidas

El último mes del año tendrá otras dos fechas dedicadas a mostrar la diversidad de disciplinas que se desarrollan en la institución.

El viernes 4 de diciembre a las 20, el Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en Mayor PM Palaver 1051, será sede de “Música y Danzas en Encuentro”, una presentación conjunta de las áreas de artes instrumentales y artes del movimiento.

La actividad será a la gorra.

Finalmente, el domingo 6 de diciembre a las 20, el Centro de Innovación y Desarrollo Económico recibirá el Encuentro Coral, con la participación de las áreas de artes vocales y del movimiento. La entrada será gratuita.

Una escuela que comparte su producción cultural

Más allá de las funciones y conciertos, el ciclo propone algo especialmente valioso: que el aprendizaje artístico encuentre también un espacio de encuentro con la comunidad.

Desde las primeras experiencias teatrales de las infancias hasta las producciones de jóvenes y adultos, los conciertos y las presentaciones de danza, la programación permitirá recorrer buena parte de las disciplinas que integran la Escuela Municipal de Artes “Ramón Columba”.

Serán cinco fechas distribuidas entre octubre y diciembre, con múltiples actividades para disfrutar, participar y acompañar el trabajo desarrollado durante el año.

La programación completa y las novedades de cada encuentro pueden consultarse en Instagram, a través de @escuelaramoncolumba.