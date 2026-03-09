Juliá: “El costo del Estado municipal está expulsando turistas de Carlos Paz y el sector comercial mira para otro lado”

El ex candidato a defensor del Pueblo Santiago Juliá cuestionó el balance oficial de la temporada de verano en Villa Carlos Paz y sostuvo que, al contrastarlo con los datos de la Agencia Córdoba Turismo, queda expuesto un problema de competitividad: según su mirada, el peso del Estado sobre la economía local encarece el destino y termina alejando visitantes.

El ex candidato a defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, Santiago Juliá, criticó el balance de temporada difundido por el municipio y aseguró que, al compararlo con el informe oficial de la Agencia Córdoba Turismo, el relato de un verano extraordinario pierde consistencia.

En su planteo, Juliá resumió su posición con una frase contundente: “el costo del Estado municipal está expulsando turistas de Carlos Paz y el sector comercial mira para otro lado”. A partir de esa idea, buscó demostrar que la ciudad aparece en los propios números oficiales como un destino más caro que el promedio provincial, pero sin que ese mayor costo se traduzca en una mejora real para el sector privado.

La comparación entre los datos provinciales y municipales

Según expuso, la Agencia Córdoba Turismo informó que el gasto promedio diario por turista en la provincia rondó los $120.000, contemplando alojamiento, gastronomía, transporte y recreación. En cambio, el balance difundido por el municipio sostiene que en Villa Carlos Paz ese gasto habría sido de $201.942 por persona por día, calculado —según remarcó— sobre los mismos rubros.

Para Juliá, esa diferencia no puede relativizarse. Señaló que, si se toman como válidos los propios números oficiales de la ciudad, vacacionar en Carlos Paz habría sido un 68% más caro que hacerlo en el promedio de otros destinos cordobeses.

“No se trata de metodologías distintas ni de rubros diferentes. Se trata exactamente de los mismos conceptos de gasto”, sostuvo.

Menos de 7 de cada 100 turistas eligieron la ciudad

Otro de los puntos que utilizó para reforzar su argumento fue la cantidad de visitantes. Juliá remarcó que el informe provincial habla de casi 7 millones de turistas en Córdoba durante el verano, mientras que el balance municipal consigna que 450.000 turistas llegaron a Villa Carlos Paz.

A partir de esa relación, concluyó que menos de 7 de cada 100 turistas que visitaron la provincia eligieron alojarse en la ciudad. Desde su óptica, si Carlos Paz aparece en los números como un destino mucho más caro que el promedio provincial, resulta lógico que una porción importante de la demanda haya optado por otros lugares.

“El sector privado no está capturando ese diferencial”

Juliá también marcó una contradicción entre esos números y lo que el propio sector turístico viene señalando desde hace semanas. Recordó que comerciantes, hoteleros y gastronómicos afirmaron públicamente que la rentabilidad estuvo comprometida y que los precios debieron mantenerse contenidos para poder competir.

A partir de ahí, sostuvo que el supuesto diferencial de precios no está quedando en manos del sector privado. “El sector privado no está capturando ese supuesto diferencial de precios. Ese diferencial está en otra parte. Está en el costo estructural del Estado que la ciudad obliga a sostener”, planteó.

En esa línea, Juliá afirmó que Villa Carlos Paz se volvió un destino caro no porque hoteleros o gastronómicos ganen más, sino porque el peso del Estado sobre la economía local es cada vez mayor, y ese costo termina trasladándose al turista.

Críticas al silencio del sector comercial y turístico

Otro de los ejes de su análisis fue la actitud del sector privado local. Juliá consideró llamativo que, frente a números que —según dijo— no coinciden con la realidad económica que atraviesan muchos prestadores, el sector comercial y turístico permanezca en silencio o acompañe el relato oficial sin cuestionarlo.

En ese tramo fue especialmente duro. Dijo que comerciantes y empresarios se comportan “como espectadores de un relato” y comparó esa actitud con “la banda del Titanic”, músicos que siguen tocando mientras el barco se hunde.

Para Juliá, mientras el costo estructural de la ciudad expulsa turistas hacia otros destinos, buena parte del sector privado parece resignada a mirar cómo se deteriora su propia actividad, sin advertir que esa pérdida de competitividad también compromete su futuro.

El debate de fondo: competitividad y peso del Estado

En el cierre de su opinión, Juliá advirtió que la economía real no perdona las negaciones y que, si el costo de la ciudad sigue creciendo, si el Estado continúa aumentando su peso sobre la actividad privada y si la política turística sigue desconectada de la competitividad real del destino, el resultado será cada vez más difícil de disimular.

“No habrá relato capaz de sostener la actividad”, sostuvo, y agregó que el mismo Estado que hoy “construye el relato” y encarece la ciudad para sostener “sus propios privilegios” puede terminar dañando seriamente al sector privado local.

Con esa crítica, volvió a instalar un debate que gana lugar en Villa Carlos Paz: cuánto incide el costo estructural del Estado municipal en los precios, en la pérdida de competitividad y en la capacidad real de la ciudad para sostener su lugar como uno de los principales destinos turísticos de Córdoba.