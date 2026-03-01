Irán confirmó la muerte de Alí Jameneí tras la ofensiva de EEUU e Israel y la región entra en su jornada más tensa

Teherán informó que el líder supremo Alí Jameneí murió durante los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel. A este domingo al mediodía, continúan los bombardeos sobre objetivos estratégicos en Irán y siguen las represalias con misiles y drones sobre Israel y contra posiciones estadounidenses en la región. Hay cierres de espacio aéreo, evacuaciones y una fuerte incertidumbre por la sucesión del poder en la República Islámica.

Irán confirmó oficialmente la muerte del ayatolá Alí Jameneí, líder supremo desde 1989, tras los ataques coordinados por Estados Unidos e Israel que comenzaron el sábado y se extendieron durante la madrugada y la mañana de este domingo. El anuncio fue difundido por medios estatales iraníes, que también informaron la declaración de un período de duelo nacional y el inicio de un esquema de conducción transitoria.

A este domingo al mediodía, la ofensiva militar continúa con nuevos impactos reportados en Teherán y otras zonas del país, en una campaña que, según la versión israelí, apunta a infraestructura vinculada a misiles, mando y control, y objetivos considerados estratégicos. Del lado iraní, la respuesta se mantiene activa: se registraron lanzamientos hacia territorio israelí y ataques contra emplazamientos que alojan fuerzas estadounidenses en países del Golfo, con un aumento sostenido del nivel de alerta regional.

Qué pasó tras la confirmación de la muerte de Jameneí

La noticia aceleró el reacomodamiento interno en Teherán. En las últimas horas, las autoridades informaron que se conformó un mecanismo de transición para garantizar la continuidad institucional. En paralelo, se multiplicaron las medidas de seguridad en la capital y en centros administrativos y militares, mientras crece la incertidumbre por el proceso de sucesión de la máxima autoridad religiosa y política del país.

Represalias y alerta en Israel y en bases de EEUU

Israel mantuvo medidas de emergencia con restricciones en actividades y refuerzo de defensas, mientras sigue la evaluación de daños tras los ataques recibidos durante la noche y la mañana. En el Golfo, varios países elevaron alertas por la posibilidad de nuevas acciones iraníes, con movimientos defensivos alrededor de bases e instalaciones sensibles.

Efectos inmediatos: vuelos, evacuaciones y nerviosismo económico

El impacto se sintió con fuerza en el transporte aéreo, con cambios de rutas, cancelaciones y desvíos para evitar zonas de riesgo. También se emitieron recomendaciones y operativos de evacuación para ciudadanos en distintos países. En paralelo, el conflicto volvió a presionar sobre la incertidumbre económica: los mercados miran especialmente el riesgo de interrupciones en rutas marítimas y energéticas, con expectativa de volatilidad en el precio del petróleo si la escalada se mantiene.