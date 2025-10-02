Incentivo Municipal para la Regularización de Deudas Tributarias en San Antonio de Arredondo

El Municipio lanzó un plan especial que ofrece facilidades de pago y quitas de intereses para contribuyentes con deudas vencidas al 30 de septiembre de 2025.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo informó que, a través del Decreto Nº 0238/2025, se puso en marcha un plan de incentivo para la regularización de deudas municipales, con el objetivo de brindar facilidades de pago a los vecinos y acompañar a las familias en la compleja situación económica que atraviesa el país.

El beneficio alcanza a las contribuciones que inciden sobre los inmuebles, la Tasa por Servicios a la Propiedad, las contribuciones sobre vehículos automotores, las que afectan a Comercio e Industria, cementerios, obras de mejoras y el servicio de gas natural.

Los contribuyentes podrán adherirse al plan hasta el 30 de noviembre de 2025, con importantes quitas sobre intereses punitorios de deudas vencidas al 30 de septiembre de 2025.

Modalidades de pago

Pago único con quita del 90% de intereses punitorios .

con quita del . Plan de hasta 6 cuotas con quita del 50% de intereses y anticipo del 20%.

con quita del y anticipo del 20%. Plan de hasta 12 cuotas con quita del 40% de intereses y anticipo del 10%.

con quita del y anticipo del 10%. Plan especial para jubilados, de hasta 36 cuotas, sin quita de intereses punitorios.

Asimismo, se aclaró que las deudas que se encuentren en gestión judicial podrán regularizarse previo pago de gastos y honorarios correspondientes.

Los pagos podrán realizarse en efectivo, tarjeta de crédito o débito, cheques, y planes en cuotas con tarjetas de crédito, en los lugares habilitados por el Municipio.

Desde el Gobierno Municipal subrayaron que esta medida busca “acompañar a los vecinos, facilitar el cumplimiento de sus obligaciones y garantizar la continuidad de los servicios públicos”.