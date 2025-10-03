Hallan el cuerpo de un joven en el río San Antonio y la Justicia investiga las causas

El cadáver fue encontrado este viernes a la altura de avenida Perito Moreno y Estocolmo. La causa está caratulada como muerte de etiología dudosa.

Un fuerte operativo policial y judicial se desplegó este viernes a media mañana en la zona sur de Villa Carlos Paz, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de un joven en el cauce del río San Antonio, a la altura de avenida Perito Moreno y Estocolmo, límite con la localidad de San Antonio de Arredondo.

La víctima fue identificada como un joven de 23 años, oriundo de Córdoba capital. Según precisaron fuentes de la investigación, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia, aunque la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, a cargo de Florencia Caminos, ordenó la realización de una autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

En el lugar del hallazgo también se secuestró una mochila con pertenencias personales, que quedó incorporada a la causa como elemento de prueba. La familia del joven ya fue notificada sobre lo sucedido.

El caso fue caratulado como “muerte de etiología dudosa” y continúa bajo investigación. En el operativo intervinieron efectivos del DUAR, la Brigada de Investigaciones y personal de la Policía Judicial, mientras la zona se mantuvo con tránsito restringido entre las calles Londres y Estocolmo.