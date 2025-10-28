Gestión ambiental: encuentro interinstitucional para fortalecer áreas protegidas en Valle Hermoso

Se llevó a cano en la Reserva Vaquerías una jornada interinstitucional para coordinar acciones de conservación y gestión sostenible del territorio serrano.

El intendente de Valle Hermoso, Daniel Spadoni, junto a funcionarios municipales, participó de una jornada de trabajo interinstitucional en la Reserva Vaquerías, junto a representantes de Áreas Naturales Protegidas de la región y equipos técnicos del Ministerio de Ambiente y Economía Circular.

El encuentro contó con la presencia del subsecretario de Recursos Naturales y Áreas Protegidas, Carlos Guzmán, y del director general de Ordenamiento Territorial, Pablo Riveros, quienes acompañaron el intercambio de experiencias, diagnósticos y estrategias de trabajo conjunto.

La actividad busca fortalecer la cooperación entre gobiernos y actores territoriales, promoviendo una agenda ambiental compartida para abordar los desafíos vinculados a la conservación de los ecosistemas serranos, el cuidado de las áreas protegidas y la sostenibilidad de las comunidades locales.

Desde el municipio señalaron que este tipo de espacios permite unificar esfuerzos, potenciar capacidades y construir políticas públicas que aseguren un futuro ambientalmente equilibrado para la región.