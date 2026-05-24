F1: Antonelli ganó en Canadá, Russell abandonó en plena pelea y Colapinto firmó un histórico sexto puesto

El italiano logró su cuarta victoria consecutiva en la Fórmula 1 después de una intensa batalla interna con George Russell, que debió abandonar por una falla en la unidad de potencia. Franco Colapinto completó una carrera enorme con Alpine, terminó 6° y sumó 8 puntos en su mejor resultado dentro de la categoría.

Kimi Antonelli se quedó con el Gran Premio de Canadá y volvió a marcar el ritmo del campeonato. En el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, el piloto de Mercedes ganó una carrera intensa, cambiante y con fuerte tensión interna dentro del equipo, después del abandono de George Russell cuando ambos peleaban por la punta. El podio lo completaron Lewis Hamilton, con Ferrari, y Max Verstappen, con Red Bull.

La carrera tuvo una historia central desde el arranque: el duelo entre los dos Mercedes. Russell largó desde la pole, pero Antonelli se metió rápidamente en la pelea y ambos intercambiaron la punta en varias oportunidades. La tensión llegó a su punto más alto en la vuelta 24, cuando el italiano se pasó en la horquilla, quedó por delante y luego debió devolver la posición.

El combate se cortó de golpe en la vuelta 30, cuando el auto de Russell se apagó por una falla en la unidad de potencia. El británico, que había ganado la Sprint del sábado y venía de hacer la pole, quedó fuera de carrera en uno de los momentos más duros de su temporada. “Todo se apagó de repente”, explicó después, visiblemente frustrado por perder una posibilidad concreta de victoria.

A partir de allí, Antonelli heredó una ventaja decisiva y la administró hasta el final. Ganó en 1:28:15.758, con Hamilton a 10.768 segundos y Verstappen a 11.276. Para el italiano fue su cuarta victoria seguida y un golpe fuerte en el campeonato, donde estiró su ventaja sobre Russell a 43 puntos. “No era la forma en la que quería ganar. Tenía que ser una buena pelea con George, pero lo tomamos”, sostuvo el ganador tras la carrera.

Colapinto, una carrera para la historia

Detrás de la pelea por el triunfo, Franco Colapinto construyó una de las grandes noticias del domingo. El argentino largó 10°, hizo una carrera inteligente, se mantuvo lejos de los errores y terminó 6° con Alpine, su mejor resultado desde que compite en la Fórmula 1. Con esa posición sumó 8 puntos y volvió a confirmar el salto de rendimiento que ya había mostrado en Miami.

El resultado tuvo valor doble. Por un lado, porque llegó en un circuito de máxima exigencia, con muros cerca, condiciones frías y una pista que no terminó de ofrecer una referencia clara desde el inicio. Por otro, porque Colapinto volvió a sostenerse en zona de puntos en una carrera con abandonos, penalizaciones y estrategias fallidas de rivales directos.

La actuación del argentino también fue clave para Alpine, que metió a sus dos autos entre los ocho mejores: Colapinto fue 6° y Pierre Gasly terminó 8°. Con ese aporte, el equipo francés llegó a 35 puntos y se mantiene 5° en el campeonato de constructores, por delante de Racing Bulls y Haas.

Mercedes domina, McLaren se quedó sin puntos

El fin de semana había empezado con dominio de Mercedes. El sábado, Russell ganó la Sprint por delante de Lando Norris y Antonelli, en una carrera corta que ya había dejado chispazos entre los dos pilotos del equipo alemán. En la clasificación para el Gran Premio, el británico volvió a imponerse por apenas 0.068 sobre su compañero.

Pero el domingo cambió el reparto interno. Antonelli se llevó la victoria y Russell se fue sin puntos por el abandono. En paralelo, McLaren tuvo una jornada para el olvido: Lando Norris abandonó por un problema de caja y Oscar Piastri terminó 11°, fuera de los puntos, después de una penalización por un toque con Alex Albon.

El campeonato de pilotos quedó con Antonelli al frente con 131 puntos, seguido por Russell con 88, Charles Leclerc con 75 y Hamilton con 72. Colapinto, tras su sexto puesto en Canadá, trepó a 15 puntos y se ubica 11° en la tabla, cada vez más cerca del top 10.

La próxima cita será en Mónaco, pero Canadá ya dejó una postal fuerte para la temporada: Antonelli se afirma como líder, Mercedes enfrenta una interna cada vez más caliente y Colapinto empieza a dejar de ser sorpresa para transformarse en una presencia real en la zona de puntos.