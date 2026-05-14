YPF confirmó un aumento del 1% en los combustibles y extenderá el “buffer” de precios

La petrolera aplicará la suba desde este jueves y mantendrá por hasta 45 días el mecanismo de amortiguación para evitar un salto mayor en los surtidores. La decisión fue anunciada por el presidente de la compañía, Horacio Marín, en medio de la volatilidad del precio internacional del petróleo.

YPF confirmó que desde este jueves 14 de mayo aplicará un aumento del 1% en el precio de los combustibles. La medida fue anunciada por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, quien explicó que la actualización se definió “tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”.

El ajuste llega acompañado por la extensión del sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días adicionales. Según explicó la empresa, ese mecanismo busca amortiguar el impacto de las fluctuaciones bruscas del petróleo internacional y evitar que los movimientos del Brent se trasladen de manera directa e inmediata al consumidor.

“Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo, manteniendo sin restricciones las demás variables que componen el precio”, señaló Marín al comunicar la decisión.

El titular de la petrolera también indicó que el esquema contempla una cuenta compensadora. La idea es que, una vez superado el período de mayor volatilidad, YPF mantenga precios estables durante el tiempo necesario para recuperar el ingreso que no fue trasladado ahora al surtidor.

La decisión se da en un contexto de tensión internacional por el valor del crudo y luego de varias semanas en las que el precio de los combustibles volvió a quedar bajo observación por su impacto directo en la inflación, el transporte y los costos de la actividad económica.

Como ocurre habitualmente, el movimiento de YPF puede funcionar como referencia para el resto de las petroleras, aunque cada empresa define su propia política comercial. En lo inmediato, los nuevos valores comenzarán a verse en las estaciones de servicio desde la medianoche de este jueves.