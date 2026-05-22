Pía Felpeto endureció críticas a Avilés, pidió ordenar la oposición y no descartó ser candidata: “Es un gobierno soberbio y mitómano”

La concejala de Juntos por Carlos Paz cuestionó el funcionamiento institucional del municipio, denunció falta de transparencia, pidió ordenar a la oposición rumbo a 2027 y planteó que se siente con “las herramientas y la sensibilidad” para gobernar la ciudad.

La concejala Pía Felpeto profundizó sus críticas al gobierno municipal de Esteban Avilés, trazó un diagnóstico severo sobre la situación institucional de Villa Carlos Paz, pidió que la oposición construya una alternativa amplia rumbo a 2027 y no descartó ser candidata a intendenta.

En una extensa entrevista con VillaNos Radio, la edil de Juntos por Carlos Paz afirmó que el municipio atraviesa una etapa de desgaste, desorden y falta de transparencia. “Yo creo que es un gobierno que está totalmente desordenado, totalmente desgastado”, sostuvo.

Sobre el final de su análisis fue todavía más dura: “Es un gobierno soberbio y mitómano. Avilés es soberbio y mitómano, entonces es normal y es natural que su gobierno sea de la misma manera”.

Felpeto vinculó esa caracterización con la falta de respuestas a los pedidos de informe, el manejo de los recursos públicos, el deterioro de servicios, la dinámica del Concejo de Representantes y lo que definió como una forma de ejercicio del poder cerrada sobre sí misma. “Cualquier área que uno pregunte, no tienen idea, no saben contestar, una soberbia terrible”, cuestionó.

“El Concejo se ha transformado en una escribanía de lujo”

Uno de los ejes centrales de su crítica fue el funcionamiento institucional del municipio. Para Felpeto, el oficialismo utiliza su mayoría para bloquear controles, evitar debates y reducir el rol legislativo a una instancia formal.

“El Concejo se ha transformado en una escribanía de lujo”, afirmó.

También cuestionó el modo en que el gobierno local impulsa decisiones centrales, como los aumentos de tasas y servicios. “Aumentan las tasas y servicios municipales sin el mecanismo que corresponde, que es la doble lectura y la audiencia pública intermedia”, planteó. Y agregó: “Es un gobierno realmente totalmente autoritario”.

En la misma línea, apuntó contra la falta de funcionamiento de las comisiones y el ingreso de proyectos fuera de término. Como ejemplo mencionó el convenio vinculado al Rally, que —según señaló— fue enviado sobre la fecha pese a que el evento estaba previsto desde hacía meses.

“Es un gobierno muy desordenado institucionalmente”, resumió.

“¿Dónde está la plata?”

Felpeto también llevó la crítica política al manejo del presupuesto y de los fondos municipales. Dijo que el oficialismo presenta la administración como ordenada y superavitaria, pero que las minorías vienen advirtiendo problemas en la forma de contabilizar y ejecutar los recursos.

“Nosotros lo venimos analizando en general durante todo el año al tema de cómo se gastan los fondos públicos”, sostuvo. En ese sentido, anticipó que su bloque tomará como base la disidencia del tribuno de Cuentas de la minoría, Gustavo Molina, frente al balance municipal que ingresó este jueves para su tratamiento legislativo.

Entre los puntos cuestionados mencionó las readecuaciones de Cotreco, el uso de fondos de afectación específica, la publicidad institucional, las becas y la deuda flotante.

La concejala sintetizó el planteo con una pregunta política que, según dijo, atraviesa a su bloque: “¿Dónde está la plata? ¿A dónde va la plata? Queremos saber a dónde va la plata”.

La falta de transparencia como método

La edil volvió a señalar que el municipio no responde información básica solicitada por las minorías y que incluso deben pedir por vía directa al ejevvutivo documentos que, por normativa, deberían ser públicos.

“La falta de transparencia de este gobierno, la falta de voluntad de contestar nuestros pedidos de informe”, cuestionó. Luego agregó: “¿Cómo puede ser que uno por pedido de informe tenga que solicitar resoluciones que tienen que publicarlas, que tienen que ser públicas? Es una locura”.

Para Felpeto, esa opacidad no es un hecho administrativo aislado, sino parte de una forma de gobierno. Por eso sostuvo que el discurso oficial de honestidad y transparencia debería respaldarse con información concreta, documentos disponibles y control institucional.

“Si uno es tan honesto, tan transparente como declama, debería mostrar los números y las informaciones que se le piden”, afirmó.

Avilés, el desgaste y el relato de los “recursos propios”

Felpeto también cuestionó el discurso oficial sobre las obras realizadas con recursos propios. Según planteó, el gobierno de Avilés convirtió ese concepto en una herramienta de propaganda, cuando en realidad se trata de dinero que proviene de los vecinos.

“El recurso propio viene del bolsillo del vecino”, afirmó. Y añadió: “Lo que yo hago es dártelo para que vos lo gastes bien”.

Para la concejala, el problema no es recaudar, sino cómo se administran esos fondos y qué servicios recibe la ciudadanía a cambio. En ese punto, vinculó el discurso de los recursos propios con la falta de gestión ante otros niveles del Estado.

“A este gobierno y a Avilés lo que le falta es gestión”, sostuvo.

“Hace 16 años que en Carlos Paz no hay una obra de envergadura”

En otro tramo de la entrevista, Felpeto comparó la actual etapa municipal con la gestión de su padre, Carlos Felpeto, cuatro veces intendente de Villa Carlos Paz. Allí reivindicó una forma de administrar basada en obras, articulación con otros niveles del Estado y presencia permanente en la ciudad.

“Vengo de una escuela donde yo he visto a mi viejo trabajar 24/7 para la ciudad”, señaló. Y agregó: “Mi viejo ha dedicado su vida a esta ciudad”.

La concejala fue tajante al evaluar los años de gestión de Avilés y de Daniel Gómez Gesteira: “Hace 16 años que en Carlos Paz no hay una obra de envergadura”. Luego preguntó: “¿Qué obras de envergadura ha hecho Carlos Paz Unido entre los gobiernos de Esteban Avilés y de Gómez Gesteira?”.

Su respuesta fue directa: “No han hecho obras”.

Como contraste, mencionó la terapia intensiva del hospital, la costanera y la planta de tratamiento de líquidos cloacales, inauguradas en la última gestión de Carlos Felpeto. Incluso cuestionó el uso comunicacional que el actual oficialismo hace de esas obras: “Todos los spots de este gobierno son de la costanera”, dijo, y recordó que se trata de “una obra que dejó Felpeto con el gobierno provincial”.

“Se encargó de buscar enemigos permanentemente”

La crítica de Felpeto a Avilés también apuntó contra su manera de construir poder. Según planteó, el intendente sostuvo durante años una estrategia basada en la confrontación con distintos sectores.

“Se ha dedicado a pelear con la Coopi”, sostuvo. “Se encargó de liquidar Carlos Paz Gas”, agregó. Y completó: “Se encargó de buscar enemigos permanentemente para sostenerse él”.

Para la concejala, esa lógica le permitió al oficialismo construir un relato, pero hoy muestra signos de agotamiento. “Yo creo que la gente ya le sacó la ficha a este tipo”, afirmó.

En su mirada, el intendente ya no tiene la misma capacidad de sostener su discurso porque la ciudad exhibe problemas concretos en servicios, obras, transporte, salud y planificación.

“No puede demostrar gestión”, resumió.

Servicios básicos y una ciudad que “maltrata” al vecino

Aunque la entrevista abordó distintos temas, Felpeto volvió una y otra vez a una idea central: la política debe servir para resolver problemas cotidianos. En ese sentido, mencionó transporte, salud, gas, estado de las calles y turismo como áreas donde observa deterioro.

“Quiero que Villa Carlos Paz tenga obras, quiero que Carlos Paz tenga turismo, quiero que Carlos Paz pueda brindarle a los habitantes un servicio de salud como la gente”, planteó. También agregó: “Quiero que la gente pueda transportarse”.

La concejala mencionó su propia experiencia como vecina de Villa del Lago para hablar de servicios básicos. “Hace 8 años que vivo en Villa del Lago”, contó. Y remarcó: “No hay gas en Villa del Lago”.

Luego cuestionó que se siga cobrando una sobretasa vinculada al gas mientras no se ejecutan nuevas redes. “Siguen cobrando y no están poniendo un caño de gas”, afirmó.

Para Felpeto, esos reclamos no deberían ser extraordinarios, sino parte de la base mínima de una ciudad bien administrada. “Que Carlos Paz tenga gas, que la gente se pueda calefaccionar, que pueda viajar en transporte, que los chicos lleguen al colegio horario, que la gente vaya con un problema al hospital y los puedan atender, y los atiendan bien”, enumeró.

“Están maltratando mucho al carlospacense”, sostuvo. Y completó la idea al reclamar “una ciudad que incluya verdaderamente a todos” y que preste los servicios que cobra.

Rumbo a 2027: “La oposición tiene que ir unida”

En el plano electoral, Felpeto coincidió con el diagnóstico del legislador Walter Gispert sobre la necesidad de que la oposición llegue unida a la elección municipal del domingo 26 de junio de 2027.

“Estoy de acuerdo con Walter, la oposición tiene que ir unida”, afirmó.

La concejala dijo que el bloque de Juntos por Carlos Paz continuará trabajando hasta el final del mandato, pero reconoció que ya existen conversaciones políticas para construir una alternativa más amplia.

“Vamos a honrar nuestro mandato de bloque de Juntos por Carlos Paz hasta el último momento”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que ordenar la oposición no será sencillo. “Por ahí nos hacen ruido muchas personas que son supuestamente opositoras a este gobierno”, dijo. Y apuntó contra una dificultad recurrente: “Más que poner las propuestas sobre la mesa, se ponen los egos sobre la mesa”.

Felpeto consideró que las discusiones personales no pueden estar por encima del objetivo político. “Seguimos trabajando para lograr una alternativa que contenga a todos los opositores”, señaló. Y definió el punto de partida: “Avilés está haciendo las cosas mal, no mal, muy mal”.

Por eso, planteó: “Nos juntemos todos para proponer una alternativa para Carlos Paz”.

Juntos por Carlos Paz, el 30% y la salida de Iosa

Felpeto también revisó el proceso electoral de 2023, cuando la oposición logró confluir parcialmente en Juntos por Carlos Paz y alcanzó cerca del 30% de los votos.

“La gente votó una alianza, un grupo de gente que se juntó”, recordó.

Para la concejala, esa construcción podría haber crecido si se hubiera sostenido en el tiempo. Pero marcó como punto de quiebre la salida de Emilio Iosa, quien encabezó aquella propuesta y luego se alejó para ocupar un cargo en la Provincia.

“Yo creo que si Emilio se hubiera mantenido dentro del espacio, esto probablemente hubiera crecido”, afirmó.

Según su mirada, la salida de Iosa fragmentó un espacio que había recibido un mandato opositor claro. “Lamentablemente eso no sucedió y nuestro equipo se fragmentó”, sostuvo.

A partir de allí, reivindicó la continuidad de quienes permanecieron en el espacio. “Con Daniel Ribetti y con Gustavo Molina y con Walter Gispert decidimos continuar en este camino donde la gente nos había colocado”, señaló.

“No quiero nombres en este momento”

Felpeto insistió en que el debate opositor no debe empezar por las candidaturas, sino por un proyecto común.

“No quiero nombres en este momento”, afirmó.

Para la concejala, primero deben reunirse quienes comparten una mirada crítica sobre el gobierno municipal y construir una propuesta de ciudad. “Nos tenemos que juntar todos los que queremos una ciudad mejor”, sostuvo.

También advirtió que no cualquiera puede encabezar una candidatura. “El que vaya a la cabeza tiene que tener ciertos requisitos”, señaló. Y agregó: “Todo el mundo quiere ser intendente, pero no puede ser todo el mundo intendente”.

Felpeto fue más allá: “No todo el mundo reúne las condiciones para ser un político que lleve la ciudad adelante”.

En ese sentido, remarcó que la dispersión opositora solo favorece al oficialismo. “Con la oposición atomizada, lamentablemente gana cualquiera con el 30%”, advirtió.

“No se habla de candidatas mujeres”

Consultada por su propio nombre dentro de la danza de posibles candidaturas, Felpeto marcó primero un rasgo de la política local: la escasa consideración de mujeres como figuras competitivas.

“No se habla de candidatas mujeres, es una mente muy machista”, afirmó. Y agregó: “La sociedad carlospacense es una sociedad machista”.

Luego, ante la consulta directa sobre si se ve dentro de esa discusión, no lo descartó. “Por supuesto que no lo descarto”, respondió.

Felpeto fundamentó esa posibilidad desde una mirada personal y política. “Creo en un Carlos Paz mejor. He visto un Carlos Paz mejor”, sostuvo.

También aseguró que se siente preparada para asumir una responsabilidad ejecutiva. “Yo siento que tengo las herramientas y la sensibilidad como para poder llevar a cabo una intendencia”, afirmó. Y remarcó: “La verdad que no lo descarto para nada”.

De todos modos, aclaró que no impondría su nombre por encima de una construcción colectiva. “No me sentaría en una mesa a decir, tengo que ser yo”, dijo.

“Yo quiero lo mejor para Carlos Paz”

La posible candidatura aparece, en su discurso, asociada a un proyecto de ciudad más que a una aspiración individual. Felpeto buscó correrse de la lógica de nombres propios y poner en primer plano una agenda de gestión.

“Yo quiero lo mejor para Carlos Paz. Yo quiero que la ciudad se gobierne mejor”, expresó.

También enumeró los ejes que, a su entender, debería asumir una alternativa: transparencia, obras, turismo, salud y transporte. “Quiero que los fondos se manejen de manera transparente”, dijo. “Quiero que Carlos Paz tenga obras”, continuó. Y agregó: “Quiero que Carlos Paz tenga turismo”.

Sobre el cierre, ratificó que estará dentro de cualquier proyecto que busque mejorar la ciudad. “Siempre me van a encontrar en un proyecto que sea para que Carlos Paz sea mejor”, afirmó.

La entrevista dejó así una definición política clara: Felpeto endureció sus críticas contra Avilés, pidió ordenar a la oposición, reivindicó el legado de gestión de su padre y se colocó dentro del tablero 2027 sin descartar una candidatura propia.