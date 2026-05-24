F1 en Canadá: Colapinto fue noveno en la Sprint y largará décimo en el GP

El argentino terminó noveno en la Sprint y luego logró avanzar hasta la tanda final de clasificación del Gran Premio de Canadá, donde quedó 10° con el Alpine. La gran historia del sábado la protagonizó Mercedes: George Russell ganó la carrera corta, volvió a ganarle la pole a Kimi Antonelli y el duelo interno dejó tensión en el equipo.

Franco Colapinto cerró un sábado competitivo en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. En el exigente circuito Gilles Villeneuve de Montreal, el piloto argentino quedó a un paso de los puntos en la Sprint y luego consiguió meterse en la Q3 de la clasificación principal, donde terminó 10° y se aseguró un lugar entre los diez mejores para la carrera de este domingo.

La jornada dejó una señal positiva para Colapinto, que venía de un gran fin de semana en Miami y volvió a mostrar crecimiento con Alpine. En la Sprint había partido desde atrás y terminó noveno, apenas fuera de la zona de puntos. Más tarde, en la qualy, sostuvo el ritmo suficiente para superar los cortes y quedar dentro del grupo decisivo, aunque ya en la tanda final no pudo acercarse a los tiempos de los autos de punta.

Una Sprint con duelo fuerte en Mercedes

La carrera Sprint quedó en manos de George Russell, que ganó desde la pole y consiguió su segunda victoria corta de la temporada. Lando Norris terminó segundo para McLaren, mientras que Kimi Antonelli completó el podio, aunque el resultado quedó atravesado por la tensión interna en Mercedes.

El momento clave llegó en la vuelta 6, cuando Antonelli intentó atacar a Russell por la punta y ambos quedaron al límite. El italiano se fue ancho en la pelea, perdió terreno y Norris aprovechó para meterse segundo. Desde la radio, Antonelli reclamó por la maniobra de su compañero, mientras el equipo intentó bajarle el tono a la discusión y Toto Wolff intervino para pedirle que se concentrara en manejar.

La disputa no tuvo sanción y Russell defendió su victoria, pero el episodio dejó instalada una tensión fuerte dentro de Mercedes, justo en un campeonato donde sus dos pilotos aparecen como protagonistas. Con ese triunfo, el británico recortó distancia y quedó a 18 puntos de Antonelli en la pelea por el liderazgo.

Detrás de los tres primeros, Oscar Piastri fue cuarto, seguido por Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Max Verstappen y Arvid Lindblad, que sumó el último punto disponible. Colapinto finalizó noveno, por delante de Carlos Sainz, y se quedó muy cerca de capitalizar una carrera corta marcada por el roce entre los Mercedes y por la solidez de McLaren en la persecución.

Russell volvió a golpear en la qualy

La clasificación para el Gran Premio repitió el dominio de Mercedes, pero con otro golpe de efecto de Russell. Cuando parecía que Antonelli se quedaba con la pole, el británico apareció sobre el cierre y marcó 1:12.578, apenas 0.068 por delante de su compañero. Fue una vuelta decisiva que le permitió quedarse con la primera posición de largada para este domingo.

La primera fila será entonces íntegramente de Mercedes, con Russell y Antonelli adelante. Norris largará tercero y Piastri cuarto, en una segunda fila completa para McLaren. Más atrás quedaron Hamilton, Verstappen, Isack Hadjar, Leclerc, Lindblad y Colapinto, que cerró el top 10 con una diferencia de 1.119 respecto del tiempo de la pole.

Para el argentino, el resultado tiene valor por el contexto. Montreal es un circuito que exige precisión, con muros cerca, frenajes fuertes y poco margen para el error. En ese escenario, Colapinto logró avanzar hasta la última instancia de la clasificación y largará desde una posición expectante, aunque con el desafío de sostenerse en zona de puntos frente a rivales directos con buen ritmo de carrera.

La carrera principal se correrá este domingo con una tensión doble: por un lado, el duelo abierto entre Russell y Antonelli dentro de Mercedes; por el otro, la expectativa argentina por una nueva posibilidad de puntos para Colapinto, que buscará prolongar el impulso de Miami y confirmar su crecimiento en la temporada.