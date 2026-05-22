La Cumbre denunció una maniobra intencional contra un móvil de la Guardia Local

El Ejecutivo Municipal emitió un comunicado oficial por el episodio ocurrido el 20 de mayo, en el que un vehículo impactó contra una unidad de la Guardia Local. Un agente debió ser asistido y el conductor quedó imputado.

La Municipalidad de La Cumbre emitió un comunicado oficial, firmado por el intendente Pablo Alejandro Alicio, para referirse al episodio ocurrido el miércoles 20 de mayo de 2026, en el que resultó afectado un móvil de la Guardia Local.

Según informó el Ejecutivo, el hecho se registró alrededor de las 19.50, cuando una unidad de la Guardia Local circulaba por calle Córdoba, en sentido hacia el centro de la localidad, detrás y a baja velocidad de dos motocicletas que transitaban con luces apagadas y escape libre.

De acuerdo con el comunicado, al llegar a la intersección con calle General Acha, un vehículo que circulaba por la misma arteria en sentido contrario impactó con su parte delantera contra el móvil municipal. Desde el municipio calificaron la maniobra como “temeraria e irresponsable” y señalaron que se produjo sin que mediara una situación previa.

Como consecuencia de la colisión, ambos vehículos quedaron fuera de circulación, con roturas y desperfectos. Además, personal de la Guardia Local debió ser asistido y derivado al nosocomio local. Luego fue trasladado a la ciudad de Córdoba, donde se le realizaron estudios complementarios y finalmente recibió el alta médica. Actualmente permanece en reposo en su domicilio.

El conductor del vehículo que provocó el impacto fue trasladado a la Comisaría local, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes. Según detalló el municipio, quedó en libertad en calidad de imputado por el delito de “agresión con toda arma”, al considerar que habría utilizado el vehículo como elemento para causar daño.

En el comunicado, el intendente Pablo Alicio sostuvo que, en un contexto en el que la lucha contra la inseguridad demanda cada vez más recursos, móviles y personal capacitado, el municipio “no cederá ante quienes tienen un accionar que atenta contra los bienes que son de todos”.

El Ejecutivo también remarcó que la Guardia Local cumple funciones orientadas a la prevención y al cuidado de la seguridad de vecinos y vecinas de La Cumbre.