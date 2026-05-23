Forcejeó y tiró al suelo a una mujer para robarle el celular y la cartera en pleno centro de Villa Carlos Paz: fue detenido

Un hombre de 36 años fue aprehendido en Villa Carlos Paz luego de intentar sustraerle el teléfono celular y la cartera a una mujer de 52 años mediante un forcejeo. La víctima fue asistida por personal de Inspectoría Municipal.

Este viernes, alrededor de las 22:00, personal del Escuadrón Motorizado Enduro fue comisionado por la Central de Comunicaciones a la intersección de calles 9 de Julio y Montevideo, en el centro de Villa Carlos Paz, donde una mujer de 52 años denunció que un hombre había intentado robarle el teléfono celular y la cartera mediante violencia física.

Según manifestó la damnificada, momentos antes el sujeto intentó sustraerle sus pertenencias mediante un forcejeo y llegó a arrojarla al suelo. En el lugar, la mujer fue asistida de inmediato por personal de Inspectoría Municipal.

Al arribar al sector, los efectivos identificaron al sospechoso y procedieron a la aprehensión de un hombre de 36 años, quien fue trasladado a la Alcaidía local.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, en el marco de las actuaciones correspondientes.