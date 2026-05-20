miércoles, mayo 20, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Home Sucesos Motociclista aprehendido tras evadir un control y resistirse al procedimiento policial en...

Motociclista aprehendido tras evadir un control y resistirse al procedimiento policial en Villa Carlos Paz

Un hombre de 26 años fue detenido luego de evadir un control en motocicleta, darse a la fuga y resistirse al accionar policial al ser interceptado.

Hoy, alrededor de las 11:20, personal policial intentó controlar a un hombre que circulaba en motocicleta por calle Chacabuco, en Villa Carlos Paz, pero el conductor evadió el procedimiento y se dio a la fuga.

Tras la maniobra, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo en el sector y lograron interceptarlo cuadras más adelante.

Según se informó, se trata de un hombre de 26 años, quien al ser alcanzado se ofuscó con el personal policial y se resistió al procedimiento.

Ante esta situación, fue aprehendido por resistencia a la autoridad y se procedió al secuestro del rodado, quedando todo a disposición del magistrado de turno correspondiente.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

FETAP advirtió que desde el viernes dejarían de regir los viajes...

La Comunidad Regional Punilla define su nueva conducción en una reunión...

Icho Cruz fue reconocida por la UNC por su compromiso educativo...

Tanti celebrará el 25 de Mayo con acto protocolar, locro gratuito...