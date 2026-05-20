Motociclista aprehendido tras evadir un control y resistirse al procedimiento policial en Villa Carlos Paz

Un hombre de 26 años fue detenido luego de evadir un control en motocicleta, darse a la fuga y resistirse al accionar policial al ser interceptado.

Hoy, alrededor de las 11:20, personal policial intentó controlar a un hombre que circulaba en motocicleta por calle Chacabuco, en Villa Carlos Paz, pero el conductor evadió el procedimiento y se dio a la fuga.

Tras la maniobra, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo en el sector y lograron interceptarlo cuadras más adelante.

Según se informó, se trata de un hombre de 26 años, quien al ser alcanzado se ofuscó con el personal policial y se resistió al procedimiento.

Ante esta situación, fue aprehendido por resistencia a la autoridad y se procedió al secuestro del rodado, quedando todo a disposición del magistrado de turno correspondiente.