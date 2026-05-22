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Icho Cruz celebrará una edición patria de FeriMeriando con música, feria y gastronomía

La propuesta será este domingo 24 de mayo desde las 16, frente al Paseo de Artesanos, con entrada libre y gratuita.

La Municipalidad de Icho Cruz invitó a vecinos, vecinas y visitantes a participar de una nueva edición de FeriMeriando Patrio, una propuesta pensada para compartir una tarde en familia con emprendedores, música en vivo, gastronomía y actividades recreativas.

La jornada se realizará este domingo 24 de mayo, desde las 16, en Avenida Argentina 254, frente al Paseo de Artesanos.

La programación incluirá la presentación en vivo de Martín Terrales, feria de emprendedores y artesanos, propuestas gastronómicas y la participación de Locos x Los Rulemanes, con exhibición y actividades abiertas al público.

Desde el municipio destacaron que la actividad se enmarca en las celebraciones patrias y busca generar un espacio de encuentro comunitario, con entrada libre y gratuita.

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