El “Pirata” jugará este domingo desde las 15.30 ante River en el estadio Mario Alberto Kempes, con el sueño de conquistar su primer título en la máxima categoría. El partido definirá al campeón del Torneo Apertura 2026, tendrá hinchas de ambos clubes y, si hay empate, se resolverá con alargue y penales.

Belgrano y River se enfrentan este domingo en una final cargada de historia, expectativa y condimentos especiales para Córdoba. Desde las 15.30, el estadio Mario Alberto Kempes será escenario de la definición del Torneo Apertura 2026, en un partido único que consagrará al primer campeón del año en la Liga Profesional.

Para Belgrano, la cita tiene un valor enorme: jugará en Córdoba, ante una multitud propia, con la posibilidad de conquistar el primer título de su historia en la máxima categoría del fútbol argentino. El equipo de Ricardo Zielinski llega a la final después de una campaña que fue creciendo en los cruces decisivos y que volvió a poner al club de Alberdi en el centro de la escena nacional.

El camino del “Pirata” tuvo tres escalones fuertes. En octavos eliminó a Talleres con un triunfo 1-0 en el clásico cordobés; en cuartos superó 2-0 a Unión; y en semifinales igualó 1-1 con Argentinos Juniors en La Paternal, lo empató sobre el final y después se impuso 4-3 en los penales. Ese recorrido, con épica incluida, lo dejó a un partido de una consagración histórica.

Del otro lado estará River, que también llegó desde la Zona B y aparece como favorito por plantel, historia y recorrido reciente. Terminó segundo en su grupo con 29 puntos y atravesó los playoffs con sufrimiento y oficio: eliminó a San Lorenzo por penales tras empatar 2-2, venció 2-0 a Gimnasia en cuartos y dejó en el camino a Rosario Central con un 1-0 en semifinales.

La final también inevitablemente trae al recuerdo la Promoción de 2011, una de las páginas más resonantes de la historia de ambos clubes. Zielinski, que entonces era el entrenador de Belgrano, volverá a cruzarse con River en una instancia decisiva, ahora con un título en juego y en un contexto completamente distinto, pero con una carga simbólica imposible de ignorar.

Horario, TV, árbitro y cómo se define

El partido comenzará a las 15.30 y será transmitido por TNT Sports y ESPN Premium. El árbitro principal será Yael Falcón Pérez, acompañado por Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso como asistentes. El cuarto árbitro será Luis Lobo Medina, el quinto Pablo Gualtieri, mientras que en el VAR estará Leandro Rey Hilfer y en el AVAR Salomé Di Iorio.

Si hay empate al cabo de los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15. Si la igualdad continúa, el campeón se definirá por penales, según el reglamento de la competencia.

Accesos y distribución de hinchas

Las puertas del Mario Alberto Kempes abrirán a las 12.30. La Liga Profesional informó que no habrá venta de entradas en el estadio ni en zonas cercanas durante el día del partido. Quienes hayan adquirido tickets deberán ingresar únicamente con el DNI tarjeta físico, ya que la entrada es intransferible y sólo podrá acceder la persona cuyo documento fue cargado en la plataforma de venta.

La distribución de tribunas tendrá a los hinchas de River en la Popular Willington y la Platea Ardiles. Los simpatizantes de Belgrano ocuparán la Popular Artime y la Platea Gasparini, en una jornada que tendrá un operativo especial por la magnitud del encuentro y la presencia de ambas parcialidades.

Las posibles formaciones

En Belgrano, la principal duda pasa por la defensa. Lisandro López arrastra molestias físicas y será evaluado hasta último momento; si no llega en condiciones, podría ingresar Agustín Falcón. La probable formación sería con Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; y Lucas Passerini.

En River, Eduardo Coudet también llega con bajas importantes y algunas piezas tocadas. La formación probable incluye a Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

El antecedente más cercano entre ambos fue en la fase regular del propio Apertura, cuando River ganó 3-0 en el Monumental con dos goles de Tomás Galván y uno de Facundo Colidio. Pero la final llega en otro contexto: Belgrano encontró impulso en los mata-mata, llega más descansado por no haber tenido competencia internacional entre semana y jugará en una provincia completamente movilizada por la posibilidad de hacer historia.

Para River, la final representa la chance de cerrar el semestre con un título y consolidar el ciclo de Coudet después de un proceso que atravesó turbulencias. Para Belgrano, en cambio, el partido puede transformarse en una marca fundacional: una final nacional, en Córdoba, contra River y con la posibilidad de levantar un trofeo que hasta ahora nunca pudo conseguir en Primera.