Felpeto volvió a presentar Ficha Limpia y apuntó contra el oficialismo: “Tres veces presentado, cero veces tratado”

La concejala de Juntos por Carlos Paz, Pía Felpeto, presentó por tercera vez el proyecto de ordenanza de Ficha Limpia para impedir el acceso a cargos públicos electivos y designados a personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia. La edila cuestionó la falta de tratamiento legislativo y advirtió que “no tratar el proyecto también es una decisión política”.

La concejala Pía Felpeto, presidenta del bloque Juntos por Carlos Paz, volvió a presentar este martes el proyecto de ordenanza de Ficha Limpia en el Concejo de Representantes, insistiendo con una iniciativa que, según remarcó, ya fue impulsada en otras dos oportunidades sin haber sido tratada.

La propuesta busca modificar el Código de Ética, establecido en la Ordenanza 5922, para impedir el acceso a cargos públicos, tanto electivos como designados, a personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia.

Desde la oposición sostienen que el objetivo es elevar los estándares de transparencia y responsabilidad en la función pública local, incorporando además controles previos que hoy no existen en el ámbito municipal.

“Hace tiempo que esta discusión debería estar saldada. No tratar el proyecto también es una decisión política”, expresó Felpeto, al cuestionar que la iniciativa siga sin avanzar en el cuerpo legislativo.

Uno de los aspectos que la concejala destacó al momento de la nueva presentación fue que tanto ella como el concejal Daniel Ribetti anexaron sus Certificados de Antecedentes Penales junto con el proyecto, como una señal de coherencia entre el planteo político y la práctica concreta.

La iniciativa también establece la obligatoriedad de presentar antecedentes para candidatos y funcionarios, con la intención de fijar filtros institucionales previos al acceso a responsabilidades públicas.

En el cierre de su planteo, Felpeto dirigió críticas al oficialismo y al intendente Esteban Avilés, al sostener que la ciudad vuelve a quedar rezagada frente a otras jurisdicciones. “Vemos con preocupación que Avilés viene dejando a Villa Carlos Paz, una vez más, afuera del mapa de las ciudades modernas. La resistencia sistemática a transparentar la gestión pública demuestra un preocupante temor a elevar los estándares éticos, dejando a nuestra ciudad en el atraso institucional y a contramano de la agenda de integridad que exigen las sociedades avanzadas”, afirmó.

Con esta nueva presentación, la discusión sobre Ficha Limpia vuelve a instalarse en el escenario político local, aunque con un dato que la propia oposición puso en el centro: por ahora, el proyecto suma tres ingresos al Concejo y ningún tratamiento.