Belgrano tocó el cielo en Córdoba: le ganó a River y es campeón por primera vez en su historia

El “Pirata” venció 3-2 al “Millonario” en una final inolvidable en el Mario Alberto Kempes y conquistó el Torneo Apertura 2026. Con un doblete agónico de Nicolás “Uvita” Fernández, el equipo de Ricardo Zielinski logró el primer título de Primera División para el club de Alberdi.

Belgrano escribió este domingo la página más grande de su historia. En un Mario Alberto Kempes colmado y con clima de final grande, el equipo cordobés le ganó 3-2 a River y se consagró campeón del Torneo Apertura 2026, logrando por primera vez un título de Primera División.

La final tuvo todos los condimentos posibles: goles, cambios de mando, tensión, VAR, un cierre dramático y una explosión inolvidable para el pueblo pirata. River golpeó primero a los 18 minutos del primer tiempo, cuando Facundo Colidio abrió el marcador tras una acción iniciada por Tomás Galván. Pero Belgrano reaccionó rápido y a los 26 minutos encontró el empate con un cabezazo de Leonardo Morales, tras asistencia de Lucas Zelarayán.

En el segundo tiempo, el equipo de Eduardo Coudet volvió a ponerse arriba. A los 15 minutos, Tomás Galván marcó el 2-1 para River y pareció encaminar la final hacia el lado del “Millonario”. Sin embargo, Belgrano nunca se resignó y empujó hasta el final, sostenido por su gente y por una convicción que ya había mostrado durante todos los cruces decisivos.

El partido cambió definitivamente en el tramo final. A los 40 minutos del complemento, Nicolás “Uvita” Fernández igualó de penal después de una revisión del VAR que respaldó la decisión de Yael Falcón Pérez. Apenas tres minutos más tarde, el propio delantero volvió a aparecer para concretar el 3-2, tras asistencia de Franco Vázquez, y desató una fiesta celeste en todo el estadio.

El cierre fue pura tensión. River fue en busca del empate, Eduardo Coudet vio la tarjeta roja por una acción antideportiva y Belgrano resistió con el corazón en la mano hasta el pitazo final. Cuando terminó el partido, el Kempes estalló: el club de Alberdi acababa de conseguir una consagración que esperó durante más de un siglo.

El título corona una campaña inolvidable para el equipo de Ricardo Zielinski, que en los playoffs eliminó a Talleres en el clásico cordobés, superó a Unión en cuartos y dejó en el camino a Argentinos Juniors en semifinales por penales, después de empatarlo sobre la hora. En la final, otra vez, Belgrano encontró respuestas cuando parecía contra las cuerdas.

Para Córdoba, el logro tiene una dimensión especial. Belgrano no sólo fue campeón en su provincia y ante uno de los clubes más poderosos del país, sino que lo hizo con una remontada épica y con un protagonista decisivo: Uvita Fernández, que volvió a aparecer en el momento más caliente para cambiar la historia.

El “Pirata” ya no persigue su primera estrella grande: la tiene. Y la consiguió de la manera más intensa posible, en su tierra, ante River, en una final que quedará para siempre en la memoria del fútbol cordobés.