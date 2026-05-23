El Arzobispado se reunió con la fiscalía, confirmó que hasta ahora no hay sospechosos formales en la causa por presuntos abusos en un jardín y adelantó que el martes recibirá a las familias

La Junta Arquidiocesana de Educación Católica difundió un nuevo comunicado tras una reunión con la fiscal Jorgelina Gómez, a cargo de la Fiscalía N° 3 de Villa Carlos Paz, donde quedaron acumuladas las denuncias vinculadas al colegio parroquial de barrio La Quinta. Además, confirmó que el arzobispo Ángel Rossi recibirá el martes a las personas que solicitaron un encuentro.

El Arzobispado de Córdoba, a través de la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (JAEC), difundió un nuevo comunicado sobre la causa por presuntos abusos en un colegio parroquial de barrio La Quinta, en Villa Carlos Paz, y señaló que la fiscal interviniente ratificó que hasta el momento no existen imputados ni sospechosos formales.

Según informó la JAEC, este viernes autoridades del organismo mantuvieron una reunión con la fiscal Jorgelina Gómez, titular de la Fiscalía N° 3 de Villa Carlos Paz, donde se encuentran acumuladas todas las denuncias vinculadas al caso.

En ese encuentro, de acuerdo con el comunicado, la Junta volvió a expresar su “absoluta disposición” para responder cualquier requerimiento judicial que contribuya al esclarecimiento de los hechos. En ese marco, sostuvo que la fiscal señaló que “no existen hasta el presente día, sospechosos formales o imputados” en las causas que se instruyen en su fiscalía.

El pronunciamiento se produce luego de la unificación de las denuncias y en medio de una fuerte repercusión pública, tras la marcha realizada por familias y vecinos para reclamar avances en la investigación y medidas de protección para las infancias.

En su nuevo comunicado, la JAEC hizo referencia a la circulación de información periodística y versiones públicas sobre el caso. “Con motivo de la reiteración e intensificación de informes periodísticos y trascendidos acusatorios publicados en relación con supuestos hechos que habrían ocurrido en el Jardín de Infantes ‘Niño Dios’, de la ciudad de Villa Carlos Paz, informes que incluyen ya no sólo a menores de edad sino, también, a personas adultas vinculadas con instituciones educativas y religiosas”, expresó el texto.

Luego, el organismo reiteró que, en su carácter de órgano educativo y pastoral del Arzobispado de Córdoba, asume “con la máxima seriedad y responsabilidad” cualquier situación o denuncia que involucre a niños, niñas y adolescentes, y remarcó nuevamente que el cuidado de los menores es una prioridad absoluta.

El comunicado también indicó que el Arzobispado mantiene activos sus protocolos específicos de prevención y actuación para todas las personas que trabajan con menores y adultos vulnerables. En la misma línea, señaló que la Oficina de Prevención de Abusos y Cuidado de Víctimas se encuentra interviniendo de acuerdo con sus competencias.

Otro punto relevante del texto es la confirmación de que el próximo martes, tal como se había adelantado, el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, recibirá a las personas que solicitaron un encuentro.

Finalmente, la JAEC pidió prudencia frente a una situación de alta sensibilidad pública y social, y reclamó que quienes tengan algún interés o responsabilidad sobre estos hechos actúen con cuidado en el tratamiento del caso.