Villa Carlos Paz: un auto chocó contra un guardarraíl y sus tres ocupantes fueron trasladados al Sayago

El siniestro vial ocurrió este domingo por la mañana sobre la Ruta Provincial E73, a la altura de barrio Costa Azul. Los tres ocupantes de un Volkswagen Gol fueron asistidos por el servicio de emergencias y trasladados al Hospital Sayago.

Este domingo, alrededor de las 09:20, tres hombres resultaron lesionados luego de que el Volkswagen Gol en el que circulaban impactara contra un guardarraíl en inmediaciones de la Ruta Provincial E73 y la Ruta Nacional 20, en barrio Costa Azul de Villa Carlos Paz.

Según se informó, por causas que se investigan, el conductor perdió el control del rodado y terminó colisionando contra la estructura de contención ubicada a la vera de la calzada.

En el vehículo también viajaban dos jóvenes de 20 y 29 años. En el lugar trabajó personal de emergencias de Vittal, que diagnosticó al conductor traumatismo facial, mientras que los acompañantes presentaban diversos traumatismos en abdomen y cadera.

Los tres ocupantes fueron trasladados al Hospital Municipal Gumersindo Sayago para una mejor evaluación y atención médica.