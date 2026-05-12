Villa Carlos Paz lanzó su programa Pet Friendly y busca consolidarse entre los destinos líderes del país para viajar con mascotas

La Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz presentó oficialmente este lunes el programa Carlos Paz Pet Friendly, una iniciativa gratuita y voluntaria que incorpora al sector hotelero bajo un estándar común. La propuesta apunta a posicionar a la ciudad en uno de los segmentos de mayor crecimiento del turismo doméstico.

La Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz presentó este lunes de manera oficial el programa Carlos Paz Pet Friendly, una iniciativa que apunta a consolidar a la ciudad como destino de referencia para los viajeros que se movilizan con sus mascotas.

El lanzamiento fue encabezado por el presidente de la entidad, Christian Metrebian, y su vicepresidente, Pablo Picotto, y se realizó en la Galería del Puente Uruguay, donde se formalizó una propuesta que busca dar un paso más en la estrategia turística local, incorporando al sector hotelero bajo un estándar común.

Participaron de la presentaciín integrantes de la Asociación Hotelera y Gastronómica (ASHOGA), del Circulo Médico Veterinario y de la municipalidad de Villa Carlos Paz.

Según se informó, el programa es gratuito y voluntario, y establece el primer estándar hotelero certificado a nivel local para este segmento, con un sello de identidad unificado, normativa de implementación y soporte comunicacional coordinado desde la propia Cámara.

La iniciativa se apoya en una tendencia de mercado en crecimiento. De acuerdo con los datos difundidos, las búsquedas de alojamientos pet friendly en Argentina crecieron un 80% interanual en 2024, en un contexto en el que el 80% de los hogares del país convive con al menos una mascota.

Con este paso, Villa Carlos Paz busca formalizar la incorporación del sector hotelero a un esquema ya instalado en la ciudad y posicionarse junto a destinos como Mar del Plata, Bariloche y Pinamar dentro del mapa nacional del turismo con mascotas.

Un sello común para ordenar y comunicar la propuesta

Desde la Cámara destacaron que el programa no solo habilita el segmento, sino que también lo organiza, lo certifica y lo comunica con una identidad propia.

En ese marco, el sello Pet Friendly permitirá a los establecimientos adheridos diferenciarse en los principales canales de búsqueda y captación de turistas, respondiendo a una demanda que, según remarcaron, ya no puede ser ignorada por el sector.

La entidad invitó además a todos los prestadores hoteleros a sumarse al grupo fundador del programa, con el objetivo de integrarse desde el inicio a este nuevo estándar de calidad turística.

De esta manera, Villa Carlos Paz busca fortalecer su perfil dentro de una modalidad de viaje cada vez más visible en el mercado interno, apostando a una oferta organizada y reconocible para quienes eligen vacacionar con sus animales de compañía.