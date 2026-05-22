Música, danza y feria: así será el Late Cabalango del sábado 6 de junio

La jornada cultural será el sábado 6 de junio, con punto de encuentro en Plaza Solcito y continuidad en Plaza San Martín. La entrada será libre y gratuita.

La Comuna de Cabalango anunció la realización del Late Cabalango, una jornada pensada para compartir música, danza, tradición y encuentro comunitario.

La actividad se llevará adelante el sábado 6 de junio, desde las 11, con punto de encuentro en Plaza Solcito. La propuesta contará con la participación de academias, talleres, agrupaciones y ballets de danza.

Luego, el evento continuará en la Plaza San Martín, donde habrá artistas invitados, puestos de comida, feria de artesanos y microemprendedores.

Desde la comuna invitaron a vecinos, vecinas y visitantes a sumarse a esta jornada cultural, que busca reunir expresiones locales y regionales en torno a las raíces, la tradición y la participación comunitaria.

La entrada será libre y gratuita.