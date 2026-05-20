Córdoba se consolidó como el principal destino del interior del país en industria de reuniones

La provincia avanzó con fuerza en el Ranking Global ICCA 2025 y se ubicó como el primer destino del interior argentino en el segmento de congresos y convenciones. El salto también la llevó al segundo lugar a nivel nacional, al puesto 13 en Latinoamérica y al 25 en el continente americano, en un escenario de fuerte competencia internacional.

Córdoba alcanzó un nuevo posicionamiento en la industria de reuniones al convertirse en el principal destino del interior del país dentro del Ranking Global ICCA 2025, elaborado por la International Congress and Convention Association, una de las principales referencias mundiales en materia de congresos y convenciones.

El resultado marca además un crecimiento sostenido de la provincia en el segmento MICE —turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones— y consolida una estrategia articulada entre el sector público, el privado y el ámbito académico, impulsada a través de la Agencia Córdoba Turismo junto con el Córdoba Convention Bureau.

Los números muestran un avance significativo en varios planos. Córdoba pasó del tercer al segundo lugar a nivel nacional, lo que la posicionó como el primer destino del interior argentino. En el plano regional, escaló del puesto 42 al 13 en Latinoamérica, con un salto de 29 posiciones, mientras que en el continente americano se ubicó en el puesto 25, compartiendo ese lugar con Los Ángeles. A nivel global, trepó del 367 al 158 entre 939 destinos evaluados.

Ese desempeño adquiere todavía más valor por las exigencias que plantea ICCA para incluir eventos dentro de su ranking internacional. Entre otros requisitos, los congresos deben rotar entre al menos tres países, contar con un mínimo de tres ediciones y reunir más de 50 participantes internacionales en cada encuentro.

Detrás de este resultado aparece una política sostenida de fortalecimiento del sector, basada en la profesionalización, la captación de eventos internacionales y la generación de herramientas para potenciar el impacto económico y social de la actividad.

En ese marco, la Mesa Provincial de la Industria de Reuniones se consolidó como uno de los principales espacios de articulación estratégica del país. Allí participan la Agencia Córdoba Turismo, el Córdoba Convention Bureau, la Agencia ProCórdoba, el Córdoba Welcome Clúster de Eventos y la Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba (ADEC), junto con instituciones académicas como la Universidad Blas Pascal, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Provincial de Córdoba y la Universidad Siglo 21.

Entre las iniciativas desarrolladas se destacan el Observatorio de Turismo de Reuniones de la Universidad Blas Pascal, que aporta datos estadísticos y análisis sobre el impacto económico del sector, y el Calendario Oficial Provincial, presentado como el primer calendario colaborativo de turismo de reuniones del país, pensado para mejorar la planificación y la postulación de eventos internacionales.

A eso se suma una línea de trabajo vinculada al legado y la sostenibilidad de los congresos y convenciones. En ese punto, Córdoba viene avanzando con una herramienta desarrollada por la Universidad Siglo 21 a pedido del Gobierno provincial, orientada a medir el impacto social y la transferencia de conocimiento que dejan estos encuentros en las comunidades locales.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, sostuvo que “este resultado es el fruto de años de trabajo sostenido, de una política pública clara y de la confianza puesta en la articulación entre el Estado, el sector privado y las universidades”. En esa misma línea, remarcó que Córdoba demostró que puede competir “con las grandes ligas del turismo internacional”.

Capitani agregó además que ser el primer destino del interior de Argentina en el ranking de ICCA confirma que el camino elegido es el correcto, y aseguró que la provincia seguirá apostando a la profesionalización del sector, a la captación de eventos internacionales y a que cada congreso deje un legado concreto en la economía y en la sociedad cordobesa.

Con este nuevo reconocimiento, Córdoba reafirma su lugar como uno de los polos más fuertes de la industria de reuniones en América Latina y fortalece su proyección de cara a los próximos años en un mercado cada vez más competitivo.