Córdoba en alerta por la Zona Fría: qué departamentos perderían el beneficio si el Senado aprueba el recorte

La media sanción de Diputados encendió el rechazo del Gobierno provincial y de legisladores cordobeses opositores al proyecto. La modificación afectaría a 688 mil hogares y más de 2,2 millones de cordobeses, que dejarían de recibir el descuento automático en la tarifa de gas.

La media sanción que dio la Cámara de Diputados al proyecto que modifica el régimen de Zona Fría abrió un fuerte frente político en Córdoba. Si la iniciativa también avanza en el Senado, la provincia perderá el beneficio generalizado que había obtenido en 2021 a través de la Ley 27.637, que incorporó a 13 departamentos cordobeses al esquema de descuentos en la tarifa de gas.

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional fue aprobado en Diputados por 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones. Ahora deberá ser tratado por la Cámara alta. La reforma plantea que el beneficio automático quede reservado para las zonas históricas del régimen, como Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que las áreas incorporadas en 2021 pasarían a un sistema focalizado únicamente en hogares que acrediten vulnerabilidad económica.

En el caso de Córdoba, el impacto alcanzaría a los departamentos Capital, Calamuchita, Santa María, Río Cuarto, San Javier, Marcos Juárez, Unión, Río Segundo, Tercero Arriba, General Roca, General San Martín, Juárez Celman y Presidente Roque Sáenz Peña. Son las zonas que actualmente reciben descuentos automáticos del 30% para usuarios residenciales generales y de hasta 50% para sectores vulnerables.

Con las modificaciones propuestas, ese esquema dejaría de aplicarse de forma general para todos los usuarios residenciales de esas regiones. A partir de la entrada en vigencia de la nueva norma, el subsidio quedaría limitado a hogares incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con criterios socioeconómicos específicos.

Según el Gobierno de Córdoba, el recorte pondría en riesgo el beneficio para unos 688 mil hogares y más de 2,2 millones de cordobeses. Antes de la sesión, el gobernador Martín Llaryora cuestionó con dureza la iniciativa y advirtió: “El proyecto nacional que modifica la Zona Fría quitando subsidios al gas en Córdoba, pone en riesgo a unos 688 mil hogares y a más de **2,2 millones de cordobeses. Es decir, a más de la mitad de la población provincial”.

El mandatario sostuvo además que se trata de “un grave perjuicio económico y social” para familias trabajadoras, jubilados, sectores medios, hogares vulnerables, comercios, emprendedores, cooperativas, instituciones y comunidades. “Es necesario rechazar la propuesta y que los representantes cordobeses en el Congreso de la Nación defiendan los intereses de nuestra provincia”, planteó.

Cómo votaron los diputados cordobeses

Entre los legisladores por Córdoba, el voto mostró una división marcada. A favor del proyecto oficialista votaron Laura Rodríguez Machado, Gabriel Bornoroni, Belén Avico, Cecilia Ibáñez, Enrique Lluch, Marcos Patiño Brizuela, Luis Picat, María Celeste Ponce, Gonzalo Roca y Laura Soldano, todos de La Libertad Avanza.

En contra se pronunciaron Alejandra Torres, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Juan Brügge y Carlos Gutiérrez, de Provincias Unidas. También rechazaron el proyecto Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, y Gabriela Estévez, de Unión por la Patria. Juan Schiaretti estuvo ausente.

Desde el oficialismo, la diputada Laura Rodríguez Machado defendió la reforma al sostener que busca ordenar el sistema y focalizar la ayuda “al que realmente lo necesita”. Del otro lado, los bloques opositores cordobeses advirtieron que la medida impactará de lleno en la clase media, los sectores productivos y los hogares que hoy reciben el descuento por razones climáticas y territoriales.

Repercusiones en Córdoba

Tras la votación, el ministro de Gobierno de la Provincia, Manuel Calvo, apuntó directamente contra los legisladores libertarios por Córdoba. “Mientras 688 mil familias cordobesas quedan sin el beneficio de Zonas Frías que le corresponde, anoche los diputados libertarios, que dicen representar a nuestra provincia, festejaban la aprobación de la Ley que saca a Córdoba de Zonas Frías”, publicó en sus redes.

El reclamo provincial ya había tenido una señal política fuerte antes del tratamiento en Diputados, cuando intendentes y jefes comunales de los departamentos alcanzados se reunieron en el Centro Cívico para rechazar el proyecto. En ese encuentro, la Provincia y los municipios advirtieron que la quita del beneficio podría derivar en incrementos sensibles en las boletas de gas durante los meses de mayor consumo.

El debate ahora quedará en manos del Senado, donde se definirá si el recorte queda convertido en ley. Para Córdoba, la discusión no es sólo tarifaria: el Gobierno provincial la presenta como un reclamo federal, con impacto directo sobre el bolsillo de cientos de miles de familias y sobre buena parte de la actividad económica del interior.