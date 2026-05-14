Imputaron al hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

El fiscal federal Guillermo Marijuán abrió una investigación contra Francisco Adorni, diputado bonaerense de La Libertad Avanza, a partir de una denuncia por posibles inconsistencias en su patrimonio. La causa tramita en paralelo al expediente que ya involucra al jefe de Gabinete.

El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó este miércoles a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, que señaló posibles inconsistencias en la evolución patrimonial del actual diputado bonaerense de La Libertad Avanza.

Según la información incorporada a la causa, Francisco Adorni declaró en 2024 un patrimonio que incluía el 50% de una vivienda de 162 metros cuadrados en City Bell, valuada en $38.790.000; el 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017, valuado en $5.000.000; y bienes, depósitos y efectivo por $43.790.000, sin deudas registradas.

En la declaración jurada de 2025, en cambio, el patrimonio neto informado ascendió a $80.500.000. El incremento habría quedado vinculado, entre otros puntos, a la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025 y a la cancelación, en apenas 12 meses, de un crédito hipotecario del Banco Provincia por aproximadamente $60.000.000.

La denuncia sostiene que, si bien la adquisición del vehículo podría explicarse con los haberes percibidos como funcionario, los ingresos declarados no alcanzarían para justificar el pago completo del préstamo en ese plazo. A partir de ese planteo, Marijuán pidió informes a más de 30 organismos y entidades y requirió levantar el secreto fiscal y bancario del legislador para reconstruir su evolución patrimonial.

Antes de llegar a la Legislatura bonaerense, Francisco Adorni ocupó cargos en la administración nacional. Primero fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego, en junio de 2025, fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares.

El fiscal aclaró que esta investigación estará centrada únicamente en el patrimonio de Francisco Adorni. Las menciones al jefe de Gabinete Manuel Adorni no serán abordadas en este expediente, ya que el funcionario nacional ya está siendo investigado en otra causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

La imputación abre un nuevo frente judicial alrededor del entorno del jefe de Gabinete, en medio de una serie de denuncias que ya habían puesto bajo la lupa bienes, viajes, refacciones y movimientos patrimoniales vinculados a Manuel Adorni. Por ahora, la causa se encuentra en etapa inicial y deberá determinar si las inconsistencias señaladas tienen respaldo penal o si pueden ser justificadas con documentación contable, bancaria y fiscal.