Llaryora recibió a autoridades de la Pastoral Social Argentina

La Semana Social se realizará los días 4, 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Córdoba. Bajo el lema “Puentes para el Bien Común”, la convocatoria reunirá a distintos actores de la vida social, política, empresarial, sindical y académica del país. Participaron de la reunión el presidente de la Pastoral Social Argentina, monseñor Jorge Braida; el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi; y miembros de la conducción nacional de la entidad.

El gobernador Martín Llaryora recibió este viernes en su despacho del Centro Cívico a autoridades de la Pastoral Social Argentina y de la Arquidiócesis de Córdoba, en el marco de una reunión institucional orientada a avanzar en la organización de la próxima Semana Social, que se desarrollará en la ciudad de Córdoba los días 4, 5 y 6 de septiembre.

Del encuentro participaron el presidente de la Pastoral Social Argentina, monseñor Jorge Braida; el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi; y miembros de la conducción nacional de la Pastoral Social.

Durante la reunión, las autoridades eclesiásticas transmitieron al mandatario provincial la propuesta de que Córdoba sea sede de este importante encuentro nacional, iniciativa que contó con el acompañamiento del gobernador, quien puso a disposición la colaboración del Gobierno provincial para la organización y el desarrollo de la actividad.

La Semana Social, convocada bajo el lema “Puentes para el Bien Común”, prevé la participación de referentes de distintos sectores de la vida social argentina, con el objetivo de promover espacios de diálogo y reflexión sobre los principales desafíos económicos, sociales e institucionales del país.

Durante la audiencia también se compartieron distintas reflexiones sobre el complejo contexto que atraviesa la Argentina y sobre la necesidad de fortalecer el diálogo, la convivencia democrática y la construcción de consensos entre los diferentes actores institucionales.

La realización de este encuentro en Córdoba representa además un reconocimiento al perfil institucional de la provincia y a su capacidad organizativa para albergar eventos de relevancia nacional.