FETAP pospuso la suspensión de gratuidades y franquicias en el transporte del interior

La Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros de Córdoba informó que dejó momentáneamente sin efecto la medida prevista para el viernes 22 de mayo, luego de una convocatoria del Gobierno provincial para abrir una mesa de trabajo. Los usuarios alcanzados por descuentos y beneficios seguirán accediendo normalmente a las franquicias vigentes.

La Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros de Córdoba (FETAP) informó que se pospone momentáneamente la suspensión de los regímenes de gratuidades y franquicias en el transporte interurbano y urbano del interior provincial.

La medida había sido anunciada para el viernes 22 de mayo, fecha a partir de la cual las empresas prestatarias dejarían de sostener el traslado sin cargo o con beneficios especiales para distintos grupos de usuarios. Sin embargo, la decisión quedó momentáneamente en suspenso tras una convocatoria del Gobierno de Córdoba para abrir una instancia de diálogo ese mismo día.

Según indicó la entidad, el objetivo de la reunión será avanzar en una solución integral para la situación económica y financiera que atraviesa el sistema de transporte de pasajeros. En ese marco, se continuará trabajando con la Secretaría de Transporte y los ministerios de Economía y Gestión Pública y de Justicia y Trabajo.

De esta manera, los usuarios comprendidos en los distintos regímenes continuarán accediendo normalmente a los descuentos y franquicias vigentes. Entre ellos se encuentran personas con discapacidad y sus acompañantes, pacientes con enfermedades crónicas de largo tratamiento, personal policial y bomberos, personal penitenciario, menores de hasta cinco años y otros programas de asistencia al transporte.

Desde FETAP ratificaron la preocupación ya expresada por el complejo escenario económico que enfrentan las empresas del sector, pero señalaron que resulta necesario acompañar esta instancia de diálogo institucional.

La expectativa, según planteó la federación, es alcanzar alternativas que permitan garantizar la sustentabilidad del sistema y la continuidad de un servicio esencial para miles de cordobeses que utilizan diariamente el transporte público en el interior provincial.