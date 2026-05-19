El Ministerio de Capital Humano ratificó el cronograma oficial del receso invernal, organizado en dos grandes grupos de provincias. En Córdoba, las vacaciones serán durante las dos semanas centrales de julio, por lo que los estudiantes volverán a las aulas el lunes 20.

El receso escolar de invierno ya tiene fechas confirmadas para todo el país. Con el objetivo de cumplir con el piso de 190 días de clase, el Ministerio de Capital Humano ratificó el cronograma oficial para las vacaciones de mitad de año, que volverán a organizarse de manera escalonada entre las distintas jurisdicciones.

En el caso de Córdoba, el descanso comenzará el lunes 6 de julio y se extenderá hasta el viernes 17. Al sumarse los fines de semana, los estudiantes retomarán las clases el lunes 20 de julio.

La provincia integrará el primer grupo de distritos que iniciarán el receso invernal en las dos semanas centrales del mes, junto con otras jurisdicciones del interior y la región centro-litoral.

Provincias con vacaciones del 6 al 17 de julio

El primer grupo estará conformado por Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.

En todos esos distritos, el receso comenzará el lunes 6 y finalizará formalmente el viernes 17 de julio, con regreso a clases previsto para el lunes 20.

El resto del país, desde el 13 de julio

La mayoría de las jurisdicciones iniciará sus vacaciones una semana después. En ese caso, el receso irá del lunes 13 al viernes 24 de julio.

Este segundo grupo incluye a Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

La organización escalonada busca ordenar el movimiento turístico y administrativo durante el invierno, especialmente en las semanas de mayor circulación familiar por el receso escolar.