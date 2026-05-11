La localidad de Punilla integra la nómina de pueblos argentinos seleccionados para la instancia nacional del certamen Best Tourism Villages 2026, impulsado por ONU Turismo. La postulación vuelve a poner a La Cumbre en el mapa de los destinos rurales con identidad, sostenibilidad y fuerte perfil turístico.

La Cumbre fue postulada para participar en la edición 2026 de los Best Tourism Villages, el reconocimiento promovido por ONU Turismo para distinguir a pueblos rurales que se destacan por su identidad, su patrimonio y su desarrollo turístico sostenible.

La localidad de Punilla forma parte del grupo de destinos cordobeses incluidos en la convocatoria, junto a La Cumbrecita, Villa General Belgrano y Los Reartes, dentro de una edición que marcó un récord para la Argentina con 56 postulaciones provenientes de 19 provincias.

La selección definitiva de los ocho pueblos que representarán al país en la instancia internacional estará a cargo de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación. Hasta allí buscará llegar La Cumbre, con una candidatura que pone en valor su perfil como destino serrano con identidad propia, entorno natural y una propuesta turística fuertemente ligada a la vida local.

La iniciativa Best Tourism Villages está orientada a pueblos de baja densidad poblacional que sobresalen por la preservación de sus valores culturales y naturales, la autenticidad de su propuesta turística y el compromiso con un desarrollo sostenible. En ese esquema, el programa no sólo observa infraestructura o nivel de promoción, sino también el modo en que cada comunidad cuida su historia, sus tradiciones y su vínculo con el territorio.

En el caso de La Cumbre, la postulación la ubica dentro de un grupo de destinos que buscan consolidar una imagen vinculada a la calidad de vida, el paisaje serrano y una experiencia turística asociada a la escala humana, uno de los rasgos que hoy más pondera este tipo de reconocimientos internacionales.

Dique San Jerónimo, La Cumbre.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó el valor de estas presentaciones para la provincia y remarcó: “Córdoba tiene pueblos con identidad, historia y una enorme vocación turística. Estas postulaciones reflejan el trabajo sostenido de las comunidades locales y el compromiso de seguir desarrollando un turismo sostenible y auténtico, que pone en valor nuestras tradiciones y nuestros paisajes”.

También sostuvo que el hecho de que cuatro localidades cordobesas formen parte de esta convocatoria récord para la Argentina “demuestra la fortaleza y diversidad de nuestra oferta turística” y abre nuevas posibilidades de promoción y desarrollo para cada destino.

La provincia ya tiene antecedentes dentro de este certamen. En 2024, Villa Tulumba fue reconocida por su patrimonio histórico y su arquitectura colonial, mientras que en 2025 San Javier y Yacanto ingresó al Programa Upgrade del concurso, reforzando la presencia cordobesa en el turismo rural internacional.

En ese contexto, la postulación de La Cumbre aparece como una nueva oportunidad para proyectar al valle de Punilla en una vidriera global que premia no sólo la belleza del paisaje, sino también la capacidad de cada pueblo para sostener una identidad turística genuina y sostenible.