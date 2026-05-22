Jhon Boretto fue reelecto y seguirá al frente de la Universidad Nacional de Córdoba hasta 2030

La comunidad universitaria ratificó la continuidad de la fórmula integrada por Jhon Boretto y Mariela Marchisio, que conducirá la UNC entre 2026 y 2030. La lista Somos se impuso en todos los claustros con el 57,9% de los votos.

Jhon Boretto fue reelecto como rector de la Universidad Nacional de Córdoba y continuará al frente de la Casa de Trejo hasta 2030. A través del voto directo, docentes, nodocentes, estudiantes y personas graduadas también ratificaron a Mariela Marchisio como vicerrectora para el período 2026-2030.

Los comicios se desarrollaron durante dos jornadas, el miércoles 20 y el jueves 21 de mayo, con modalidad presencial para todos los claustros. En el caso de las personas graduadas que no residen en la ciudad de Córdoba, se implementó voto a distancia mediado por tecnología.

La lista Somos, que impulsó la fórmula Boretto-Marchisio, se impuso en todos los claustros y obtuvo el 57,9% de los votos. En segundo lugar quedó la lista Vamos, encabezada por Pedro Pérez y Liliana Córdoba, con el 42% de los sufragios.

La elección no sólo definió las autoridades rectorales de la UNC, sino también representantes para el Consejo Superior, los Consejos Directivos de las facultades y los Consejos Consultivos de las escuelas. El proceso se desarrolló con una participación amplia de la comunidad universitaria.

Tras confirmarse el triunfo, Boretto y Marchisio agradecieron el acompañamiento recibido y destacaron el desarrollo de los comicios. “Con Mariela estamos muy agradecidos por haber culminado un proceso electoral sin inconvenientes, con una gran participación de toda la comunidad. También queremos agradecer a todo el equipo de trabajo que nos acompañó durante toda la campaña”, señaló el rector reelecto.

En su mensaje, Boretto también marcó los desafíos del nuevo período y vinculó la continuidad de la gestión con el contexto nacional que atraviesan las universidades públicas. “Nuestra responsabilidad es seguir construyendo consensos en tiempos complejos, afrontar los desafíos que la UNC tiene por delante, además de seguir reclamando con firmeza la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario”, sostuvo.

La reelección consolida la continuidad política del oficialismo universitario en una de las instituciones académicas más importantes del país. El nuevo mandato estará atravesado por temas centrales como el financiamiento, los salarios, el funcionamiento académico, la investigación, la representación estudiantil y el vínculo institucional con la Nación.