Mayu Sumaj convocó a Asamblea Ordinaria para tratar el informe anual de gestión 2025

La Comisión Comunal realizará la convocatoria el sábado 30 de mayo en el SUM del Predio del Pan Casero, donde también se presentará el informe del Tribunal de Cuentas.

La Comisión Comunal de Mayu Sumaj convocó a Asamblea Ordinaria para el sábado 30 de mayo, a las 18.30, en el Salón de Usos Múltiples del Predio del Pan Casero.

La convocatoria fue formalizada mediante la Resolución N° 2676/2026, en el marco de los plazos previstos para el tratamiento del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el orden del día, durante el encuentro se realizará la designación del presidente de la asamblea entre los presentes. Luego se dará lectura y consideración al informe anual correspondiente a la gestión 2025.

También se presentará la lectura del informe del Tribunal de Cuentas correspondiente al mismo período.

Según lo establecido en la resolución, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, se realizará una nueva convocatoria para ese mismo sábado 30 de mayo, a las 19, en el mismo lugar, con los vecinos presentes.